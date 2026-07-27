Qué se celebra hoy, lunes 27 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, lunes 27 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Eventos históricos que ocurrieron un 27 de julio

2012. Con la participación récord de 204 países, se inauguran en Londres las XXVII Olimpiadas de la Era Moderna. La cita marca un hito porque por primera vez todas las delegaciones cuentan con atletas femeninas y la capital británica se convierte en la primera ciudad sede de los Juegos en tres ocasiones.

Óscar Tabárez en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

1953. Se firma en Panmunjeom el armisticio que pone fin a la Guerra de Corea entre Estados Unidos, Corea del Norte y China. El acuerdo deja al paralelo 38 como línea de separación entre las dos Coreas y consolida una situación provisoria que durante décadas seguirá siendo foco de tensión.

1866. Se inaugura el primer cable telegráfico trasatlántico de 3.700 kilómetros que une Europa con América, entre Irlanda y Terranova. La obra, financiada por Cyrus Field, representa un avance decisivo en las comunicaciones entre ambos continentes.

1830. En Francia estalla una revolución burguesa tras las protestas contra las medidas del rey Carlos X, que había prohibido el Parlamento y buscaba restringir la libertad de prensa. Las revueltas abrirán paso a la llegada al trono de Luis Felipe de Orleans.

1663. El Parlamento de Inglaterra aprueba la segunda Acta de Navegación. La norma establece que todas las mercancías europeas destinadas a las colonias británicas en América deben ser transportadas en buques con bandera inglesa.

1214. Tiene lugar la Batalla de Bouvines, en Flandes, un enfrentamiento decisivo entre el ejército francés y una coalición de potencias europeas. La victoria de Felipe II fortalece la expansión de Francia y altera el equilibrio político del continente.

587 a. C.. Jerusalén, capital del reino de Judá, y su templo son destruidos por los ejércitos babilonios. El episodio da lugar al cautiverio del pueblo judío, uno de los hechos históricos más trascendentes de la antigüedad en estas efemérides.

Quiénes nacieron un 27 de julio

1867. Nace en Lérida, España, el compositor Enrique Granados, una figura destacada del modernismo musical. Su nombre queda especialmente asociado a la suite pianística Goyescas, una de sus obras más reconocidas.

1824. Nace en París Alejandro Dumas (hijo), dramaturgo y novelista francés. Alcanzará gran notoriedad con La dama de las camelias, obra que le dará proyección internacional.

1768. Nace en Francia Charlotte Corday, figura vinculada a la Revolución francesa. Su nombre quedará asociado a uno de los episodios políticos más recordados de ese proceso histórico.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.