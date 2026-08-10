Qué se celebra hoy, lunes 10 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, lunes 10 de agosto de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 10 de agosto alrededor del mundo

El 10 de agosto del año 1929, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo Juana de Ibarbourou fue proclamada “Juana de América”.

Un título puesto por el poeta peruano José Santos Chocano reconociendo el impacto de su obra poética a nivel continental y en toda la literatura de Hispanoamérica. La ceremonia fue presidida por el poeta uruguayo Juan Zorrilla de San Martín y contó con la participación del reconocido escritor mexicano Alfonso Reyes.

Juana de Ibarbourou.

Eventos históricos que ocurrieron un 10 de agosto

1945. Japón se rinde incondicionalmente tras el impacto de los bombardeos nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Aunque una parte del ejército intentó impedir sin éxito la difusión del mensaje del emperador Hirohito, la capitulación marcó un punto decisivo en el final de la Segunda Guerra Mundial.

1897. El químico alemán Felix Hoffmann sintetiza ácido acetilsalicílico en los laboratorios de Bayer. El hallazgo permitió reducir los efectos adversos del ácido salicílico sobre el sistema digestivo y dio origen al principio activo de la aspirina.

Aspirina. Darwin Borrelli

1809. En Quito, los criollos se sublevan contra la autoridad colonial y forman una Junta de Gobierno. El episodio sería recordado como el Primer Grito de la Independencia de América, al impulsar una temprana conciencia autonomista en la región.

1792. Los sans-culottes asaltan el palacio de las Tullerías en París, residencia oficial de Luis XVI. El avance de los sectores populares y radicales profundizó la crisis política en plena Revolución Francesa.

1557. Se libra la Batalla de San Quintín, en Francia, entre fuerzas españolas e imperiales y tropas francesas. El enfrentamiento concluye con una victoria hispano-imperial, en uno de los combates más relevantes de ese período europeo.

1519. Parte desde Sevilla la expedición de cinco naves comandada por Fernando de Magallanes. La travesía, concebida para encontrar una ruta hacia las Indias Orientales, terminaría dando lugar a la primera circunnavegación registrada de la Tierra.

997. Las tropas de Almanzor toman y arrasan Santiago de Compostela. Durante la incursión fue incendiado el templo prerrománico dedicado al santo, aunque se respetó su sepulcro, en uno de los ataques más recordados de la península ibérica medieval.

Quiénes nacieron un 10 de agosto

1912. Nace en Itabuna, Brasil, el escritor Jorge Amado. Su obra, de tono realista e irónico, estuvo marcada por la denuncia de las injusticias sociales y lo convirtió en una de las figuras más reconocidas de la literatura brasileña.

1874. Nace en West Branch, Iowa, Herbert Clark Hoover, futuro presidente de Estados Unidos. Su mandato, entre 1929 y 1933, quedó asociado al impacto de la Gran Depresión sobre la economía estadounidense.

1814. Nace en Fráncfort del Main Henri Nestlé, boticario y empresario suizo de origen alemán. Fundó la compañía que lleva su apellido y desarrolló productos alimenticios que tuvieron fuerte incidencia en la nutrición infantil.

1267. Nace en Valencia Jaime II de Aragón, monarca conocido como el Justo. Fue rey de Aragón y de Sicilia, y su figura quedó vinculada a la política mediterránea de la Corona aragonesa.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.