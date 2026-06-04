Qué se celebra hoy, jueves 4 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, jueves 4 de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más relevantes de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué se celebra este 4 de junio

El 4 de junio se celebra el Día Mundial de la Fertilidad, una fecha dedicada a concienciar sobre la importancia de la salud reproductiva y la fertilidad en todo el mundo. Este día busca resaltar los desafíos y las opciones disponibles para las personas que enfrentan problemas de fertilidad y promover el acceso a información, tratamientos y apoyo emocional.

Eventos históricos que ocurrieron un 4 de junio

1989. Se produce la matanza de estudiantes en la plaza de Tiananmenn, luego de que el gobierno chino ordenara al Ejército del Pueblo recuperar el lugar ocupado durante siete semanas por manifestantes que reclamaban reformas democráticas. La represión dejó centenares de muertos y miles de arrestados.

1970. El Reino de Tonga se convierte en un Estado soberano al independizarse del Reino Unido. Con Tupou IV en el trono, el país mantiene su pertenencia a la Commonwealth tras concretar este paso político e institucional.

1942. Comienza en el Océano Pacífico la Batalla de Midway, un enfrentamiento clave de la Segunda Guerra Mundial. La victoria de Estados Unidos frente a Japón modificó el curso del conflicto en esa región y frenó la expansión nipona.

1940. Tropas alemanas entran en Dunquerque mientras las fuerzas aliadas completan una evacuación por mar que permitió rescatar a 338.000 soldados. La operación se realizó con todo tipo de embarcaciones y se volvió uno de los episodios más recordados de la guerra en Europa occidental.

1932. Marmaduke Grove lidera un golpe de Estado en Chile y proclama la República Socialista. El experimento político tendría una duración breve, pero quedó registrado entre las efemérides más singulares de la historia institucional chilena.

1783. Los hermanos Montgolfier realizan en Annonay la primera demostración pública exitosa de un globo aerostático de aire caliente. El ensayo marcó un hito científico y abrió el camino a la navegación aerostática.

1039. Enrique III el Negro es coronado rey en Alemania. Su reinado sería considerado por distintos historiadores como una etapa de consolidación y apogeo del Sacro Imperio Romano Germánico.

Quiénes nacieron un 4 de junio

1738. Nace en Londres Jorge III, monarca británico cuyo extenso reinado estuvo atravesado por transformaciones decisivas para Gran Bretaña, entre ellas la Guerra de los Siete Años, la pérdida de las colonias americanas y el ascenso del país como potencia europea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.