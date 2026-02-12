¿Qué se celebra hoy, jueves 12 de febrero de 2026 alrededor del mundo? Las efemérides de esta jornada

Al comenzar un nuevo día, en este caso el jueves 12 de febrero, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué se celebra este 12 de febrero

Día de la Independencia de Chile, celebrado cada 12 de febrero, conmemora un evento crucial en la historia de Chile: el comienzo del proceso de independencia del país. Este día marca la fecha en la que Chile comenzó a luchar por su independencia de España, dando inicio a una serie de eventos que culminaron con la libertad definitiva del país.

Hechos históricos ocurridos un 12 de febrero

1979: Al derrocar al gobierno títere de Chapur Bakhtiar, en Irán triunfó la revolución inspirada por el ayatolá Jomeiní, que tomó el poder absoluto y proclamó la República Islámica predicando que los musulmanes debían rechazar la influencia de las superpotencias soviética y estadounidense en Irán.

1961: Inmersa en la carrera espacial, la Unión Soviética dio un golpe de efecto, dejando a Occidente receloso, al lanzar la nave "Venera I" que se convirtió en el primer ingenio humano en orbitar el planeta Venus. Esta sonda estuvo equipada con cuatro instrumentos muy avanzados para la época: un magnetómetro, una trampa de iones, un detector de micrometeoritos y un contador de rayos cósmicos.

1953: Las autoridades egipcias firmaron un acuerdo con Gran Bretaña por el que se concedió un gobierno autónomo para Sudán y la libre determinación, antes de tres años, para los sudaneses.

1912: Puyi, el último emperador de China, fue obligado a abdicar por Yuan Shikai, promotor de la revolución republicana junto a Sun Yat-sen.

1818: Se proclamó oficialmente la independencia de Chile. Bernardo O'Higgins inició su gobierno personalista que se hundió en 1823 por su oposición a la aristocracia, de lo que se aprovechó Ramón Freire que instauró su dictadura.

1709: Del archipiélago de Juan Fernández, perteneciente a Chile, fue rescatado el marinero escocés Alexander Selkirk, cuyas aventuras en esta isla inspiraron el libro "Robinson Crusoe" del escritor Daniel Defoe. Selkirk, que en octubre de 1703 se hallaba trabajando en el galeón "Cinque Ports" que fondeó en el archipiélago, decidió no fiarse de la seguridad del mencionado barco y solicitó ser llevado a tierra, arrepintiéndose poco después. El aislamiento duró cuatro años y cuatro meses hasta que, en el día de hoy, fue rescatado por el buque corsario "Duke" que partió dos días después llevando en su cubierta al atribulado y solitario Alexander, que se despidió de su morada de los últimos años en el navío mientras este se alejaba de las orillas que le habían cobijado. De vuelta a la civilización, llegó a ser teniente de marina del "H.M.S. Weymouth", barco en el que murió en 1723, a la edad de 47.

1700: Como resultado de grandes desavenencias históricas entre Suecia y sus vecinos Rusia, Dinamarca-Noruega y la República de las Dos Naciones (Polonia y Lituania), tropas sajonas atacaron la ciudad sueca de Riga y sus fortificaciones aledañas en Livonia, dando inicio a La Gran Guerra del Norte, que se prolongó hasta 1721, por la supremacía en el Mar Báltico.

1542: Casi un año después de haber iniciado la audaz empresa, la expedición de Francisco de Orellana, que contaba 31 años de edad y sus 57 hombres descubrieron las fuentes ecuatorianas del río Amazonas, el más largo y caudaloso de la Tierra con 6.880 km y mítico río mar de las legendarias mujeres guerreras de la mitología griega, cuya cuenca hidrográfica dio vida a la frondosa selva amazónica.

1541: Tras haber llegado al valle del Mapocho (actual Chile) en diciembre de 1540 al mando de unos 150 españoles, Pedro de Valdivia obtuvo colaboración pacífica de las tribus indígenas del lugar y encomendó al alarife Pedro de Gamboa el diseño de una nueva ciudad siguiendo las reglas dispuestas en la Real Cédula de 1523 para el Nuevo Mundo. En el día de hoy y una vez acabado su trazado con la creación de la Plaza de Armas y los edificios públicos que la rodean, Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago del Nuevo Extremo, futura Santiago de Chile.

Nacimientos históricos que ocurrieron un12 de febrero

1888: Nació en Madrid (España) Clara Campoamor, abogada y política pionera del feminismo, por lo tanto firme defensora de los derechos de la mujer por la igualdad y principal impulsora del derecho al voto femenino en España, aprobado en diciembre de 1931 y ejercido por primera vez por las mujeres en las elecciones de 1933. Murió exiliada en Suiza en 1974 a los 84 años.

1882: Nació en San Petersburgo (Rusia) Anna Pavlova, una de las más destacadas bailarinas de ballet clásico de todos los tiempos.

1815: Nació en Roma (Italia) el pintor español Federico Madrazo, que fue pintor oficial de la corte española, director del Museo del Prado y director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

1809: Nació en el Condado de Hardin (EE.UU.) Abraham Lincoln, decimosexto presidente de Estados Unidos (1861-65), luchó en la Unión durante la Guerra Civil Americana y logró la emancipación de los esclavos, fue un defensor elocuente de la democracia y antepuso a su persona su anhelo de unidad nacional.

1809: Nació en Shresbury (Reino Unido) Charles Darwin, biólogo y creador de la teoría evolucionista de las especies, donde afirmó que el individuo mejor adaptado tenía más probabilidades de salir victorioso en la lucha por la existencia.

1637: Nació en Ámsterdam (Países Bajos) el anatomista y zoólogo holandés Jan Swammerdan, que observó por primera vez los glóbulos rojos de la sangre.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.