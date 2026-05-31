Qué se celebra hoy, domingo 31 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, domingo 31 de mayo de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en distintas etapas de la historia.

Qué se celebra el 31 de mayo

El 31 de mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para informar al público sobre los peligros que supone el consumo de tabaco y las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras. El objetivo es fomentar políticas eficaces para reducir su consumo y proteger la salud pública.

Eventos históricos que ocurrieron un 31 de mayo

1975. Comienza a funcionar de facto la Agencia Espacial Europea (ESA), organización intergubernamental dedicada a la exploración espacial. Este paso marcó un hito entre los hechos históricos vinculados al desarrollo científico y la cooperación internacional en Europa.

1916. En el Mar del Norte, frente a las costas de Dinamarca, se inicia la Batalla naval de Jutlandia en el contexto de la Primera Guerra Mundial. El enfrentamiento entre la flota alemana y la británica quedó como uno de los grandes combates navales de la era contemporánea.

1911. En Belfast, Irlanda, es lanzado al agua el trasatlántico Titanic ante una multitud. La botadura del buque fue uno de los hechos históricos más recordados de la ingeniería naval previa a su entrada en servicio.

1910. Sudáfrica se independiza de manera limitada del Imperio Británico, en un proceso que más adelante derivará en la independencia total. El nuevo escenario político también sentó bases para la posterior institucionalización del apartheid.

1906. En Madrid se celebra la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia de Battenberg, marcada por un atentado contra la comitiva real. El ataque no alcanzó a los monarcas, pero provocó numerosas víctimas entre quienes presenciaban el cortejo.

1902. En Sudáfrica, el ejército británico vence a la guerrilla de los boers sublevados. El episodio quedó inscripto entre las efemérides ligadas a los conflictos del sur africano a comienzos del siglo XX.

1860. En Rusia se funda el Banco Imperial Ruso, institución que con el paso del tiempo se convertirá en el Banco Central de Rusia. Su creación fue relevante para la organización financiera del imperio.

1852. En Argentina se firma el Acuerdo Nacional de San Nicolás de los Arroyos, que establece bases para la organización nacional. A partir de ese entendimiento se convocó al Congreso Constituyente que derivó en la Constitución Nacional.

1793. Comienza el período del Terror de la Revolución Francesa, tras declarar fuera de la ley a los girondinos. Se trata de uno de los hechos históricos más significativos y violentos del proceso revolucionario francés.

1790. En Estados Unidos se aprueba la ley de derechos de autor, bajo condiciones de registro, notificación y depósito. La norma resultó clave para el desarrollo posterior de la protección legal de las obras intelectuales.

Quiénes nacieron un 31 de mayo

1852. Nace en Barmen, Alemania, Julius Richard Petri, asistente de Robert Koch. Su aporte a la microbiología con el desarrollo de las placas de cultivo lo convirtió en una figura central para el estudio de los microorganismos.

1819. Nace en West Hills, Estados Unidos, Walt Whitman, poeta estadounidense y autor de "Hojas de hierba". Su obra ejerció una influencia decisiva en la literatura de su país y también en la producción poética internacional.

1814. Nace en Priomújino, Rusia, Mijail Alexandrovich Bakunin, revolucionario y escritor ruso. Fue uno de los principales teóricos del anarquismo y una referencia insoslayable entre los nacimientos destacados de la fecha.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.