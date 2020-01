Dosis de adrenalina para el verano: parques acuáticos en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

¿Caer por un tobogán a 60 kilómetros por hora? ¿O mejor dejarse llevar por unos gomones por un río? No importa si se prefiere adrenalina o tranquilidad, los parques de agua ofrecen actividades para todos los gustos. Hay cinco opciones: dos en Salto, uno en Canelones, uno en Maldonado y otro en Rocha con distintos precios y servicios pero todos comparten una preocupación este verano: “Se extraña mucho a los argentinos”, resumió el director de El Descubrimiento (balneario de Guazuvirá), donde funciona un parque solo para niños.

El pionero.

Acuamanía abrió sus puertas en Salto hace 22 años. “Nos vendemos como un parque de verano. Se tiende a pensar que a las termas se viene en invierno, pero lo hemos desmitificado”, dijo Andrea Dos Santos, encargada del primer parque acuático con agua termal de Sudamérica.

El distintivo de este recinto es el Kamikaze, apto solo para osados. Es una torre con tres toboganes de 18 metros de alto por los que se cae a 60 kilómetros por hora. Una opción más lenta es el Hidrotubo: un tobogán de 12 metros de alto por el que deslizarse en espiral por 70 metros hacia una piscina. “Nuestras atracciones han sido contratadas a los mismos proveedores de los parques de Disney y Wet’n Wild”, señaló.

El parque se completa con Río Lento –un recorrido en gomones que dura 40 minutos–, el Tanque Loco –un baldazo de 500 litros de agua helada– y piscinas con puentes colgantes, tirolesas e hidromasajes para bebés, niños, adolescentes y adultos, entre otras opciones.

No todas las opciones son extremas: recorrer un río en gomones es una alternativa más tranquila.

Dentro de Acuamanía hay un restaurante y una heladería artesanal. La entrada para los mayores de 11 años es de $ 440 y para los niños, $ 330. Menores de 3 años no pagan. Los residentes de Salto, Paysandú, Colón y Concordia tienen entrada bonificada ($ 350), al igual que aquellos que estén alojados en hoteles de las termas del Daymán ($ 400). Si se compra un pasaporte de dos días, el tercero va de regalo.

Piscinas para todos. Piscinas solo para niños, con distintas profundidades, con juegos, con hidromasajes, con cascadas y hasta con barcos piratas: de todo se encuentra en los parques acuáticos del país para pasar el día. En el Horacio Quiroga está la primera piscina termal con olas artificiales.

En Salto Grande.

En las termas de Daymán se encuentra el Parque Acuático Horacio Quiroga que está abierto todo el año (Acuamanía solo abre de setiembre a Turismo). Una de sus principales atracciones es la Anaconda: tres toboganes largos como sugiere su nombre. Pero hay opciones más serenas como La Cascada para hidromasajes y Río Aventura para navegar a lo largo de 180 metros. Pero la estrella es Playa Paraíso, la primera piscina termal con olas artificiales.

El parque se completa con restaurante, alquiler de mesas, reposeras, toallas y batas y transporte desde y hace Salto y las termas. La entrada general cuesta $ 380; menores (entre 5 y 10 años) pagan $ 340. Residentes de Salto y Concordia acceden a una bonificación de $ 300.

Toboganes larguísimos. ¿Qué sería de un parque acuático sin toboganes? Son el juego imprescindible. El más extremo es Kamikaze, una torre de con tres toboganes de 18 metros de alto por los que se cae a 60 kilómetros por hora. Se lo puede disfrutar (o evitar) en Acuamanía, en el departamento de Salto.

En la península.

“Es muy divertido. Está montado en el agua”, dijo Enzo, uno de los encargados de Splash Aqua Park, sobre su particularidad: es un parque de agua flotante. Camas elásticas, juegos para escalar y otros inflables en medio del mar frente a la parada 11 de Playa Mansa en Punta del Este.

Splash Aqua Park es de las opciones preferidas por los niños que pasan sus vacaciones en el balneario. Los mayores de 6 años pueden jugar solos; los de 4 a 6 años necesitan estar acompañados por un adulto. Esta temporada, la tarifa de una hora fue fijada en US$ 35; el pase libre cuesta US$ 45.

La rampa del Complejo Turítico Chuy tiene 18 metros y lanzamiento automático de gomones.

En el Este.

Cerquita de la frontera con Brasil, se encuentra el Parque de Aguas del Complejo Turístico Chuy. Su principal atracción es la Rampa Mojada de 15 metros de alto. “Este año se modificó y se puso un lanzamiento automático de gomones”, apuntó la directora del establecimiento, Sonia Morales. No es el único juego: entre los toboganes de 45 metros de recorrido o juegos infantiles se destaca Vértigo, un juego inspirado en la vida de los piratas.

“Somos los únicos en la zona. Somos un atractivo que propone Rocha cuando el clima no acompaña, porque es un buen lugar para pasar el día”, relató Morales. ¿Qué sucede con los extranjeros? Los argentinos llegan al parque cuando retornan de sus vacaciones en Brasil y los brasileños, en tanto, lo hacen cuando vuelven de Punta del Este. No obstante, el público es mayoritariamente uruguayo. La entrada cuesta $ 495 y permite el libre acceso. Los visitantes pueden llevar su comida. Los huéspedes del complejo pagan $ 390.

Rampas mojadas. Deslizarse en rampas es una de las actividades favoritas de los visitantes de los parques de agua. La rampa del Complejo Turítico Chuy tiene 18 metros y lanzamiento automático de gomones que pueden usarse individualmente y hasta por dos personas.

Solo para niños.

El parque acuático de El Descubrimiento está reservado para los huéspedes y, entre ellos, solo para los niños. El complejo tiene dos piscinas enteramente dedicadas a las atracciones. En general, el establecimiento se maneja con argentinos y uruguayos en el verano. “Tradicionalmente tenemos una ocupación del 70% de argentinos; pero hubo muchas cancelaciones”, dijo el gerente Nicolás Montemuño.

Los adultos pagan US$ 74 en régimen de media pensión; los menores, US$ 42. La opción solo desayuno cuesta US$ 58 y US$ 32, respectivamente.