Playa y sabores uruguayos, así disfrutan el Este los turistas brasileños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los datos oficiales confirman lo que cualquiera sospecha si presta atención a las charlas de quienes se sientan en la mesa de al lado en el restaurante, de quien recorre las playas o camina por Gorlero: hay muchísimos brasileños en Punta del Este.



La seguridad, el dulce de leche, las playas tranquilas y la amabilidad de los uruguayos son algunos de los principales motivos por los que los brasileños eligen veranear en Punta del Este en este 2020. Hasta el momento, la temporada viene caracterizándose por la presencia de menos argentinos y más turistas provenientes de Brasil, comparado a años anteriores.



En Uruguay hay buenas carnes Familias enteras de brasileños eligieron viajar juntos a Uruguay y entre los más jóvenes el paseo preferido parece ser la playa, mientras que para los más grandes, uno de los mejores planes es caminar durante el atardecer y probar los sabores locales. Es el caso de Vivian, que llegó estos días a Punta del Este junto a su marido y sus dos hijos. “Hay muy buenas carnes en los restaurantes”, agregó, mientras su marido se tomaba una selfie con los barcos del puerto de fondo.

Muchos mencionan que en las playas de Uruguay "hay más espacio". Foto: R. Figueredo.

Turistas consultados por El País, contaron que prefieren las parrilladas, los chivitos y los helados (con el dulce de leche como sabor principal); los paseos, el alojamiento y los locales gastronómicos en la zona del puerto; y disfrutar de la movida nocturna en los boliches Napoleón, Soho y Moby Dick.



Helen, Ana y Ana Paula, por ejemplo, son tres amigas que vinieron de visita por primera vez a Uruguay: llegaron el 2 de enero y se quedarán hasta el 9. Su lugar preferido es la Playa Mansa, aunque, por supuesto, recorrieron Gorlero y pasaron por la Brava para tomarse la foto infaltable: frente a los icónicos “dedos”.



Ana Paula dijo que los precios no le parecieron demasiado altos. Todavía no recorrieron demasiado, pero algo tienen claro: no se irán sin comer mucho dulce de leche y haber probado los aceites de oliva uruguayos.



El dulce de leche es denominador común en muchas charlas con brasileños y en el balneario hay muchas opciones, una de ellas se encuentra en las heladerías. Parece que los brasileños están dispuestos a darse el gusto más dulce del verano. Carol y su hija Paula contaron a El País que llegaron el 2 de enero y ya visitaron dos veces la heladería Freddo que está ubicada en Gorlero y la 27. Aunque probaron varios sabores, coincidieron en que su favorito es el dulce de leche granizado.



Víctor y Diana son otros dos turistas que llegaron de Brasil y están viajando por la zona con su familia. Pasaron Navidad y Fin de Año en Argentina, pero la curiosidad que tenían por Uruguay los llevó a pasar por uno de los mayores atractivos turísticos charrúas: Punta del Este. Así que “cruzaron el charco”, como diría cualquier rioplatense: “Estábamos en Argentina y vinimos para conocer un poco otro país”, contó Víctor, mientras contemplaba las olas de la Playa Brava y tras sacarse una selfie con el mar de fondo. En cuanto a los precios, sostuvieron que no notaron demasiada diferencia, pero que “comparado con los de Argentina, son un poco más altos”.



Diana detalló que, en total, son 15 familiares. “Todavía no recorrimos demasiado, pero lo que vimos es muy bonito”, agregó.



Otra de las familias brasileñas que eligió Punta del Este es la de Rafael. Del total de siete integrantes, algunos conocían el lugar; para muchos esta es la primera vez. Lo que más les llamó la tención es que las playas uruguayas son diferentes a las de Brasil: “Aquí hay más espacio”. Y destacó: “Lo más bonito son las personas, la forma de ser de la gente. Buscamos una experiencia diferente a lo que son las playas de nuestro país”. Llegaron el 2 de enero y se quedarán hasta el 8.



Los brasileños recorren cada rincón de la península, pero el puerto es un imperdible y muchos lo eligen a la hora de almorzar o cenar como, por ejemplo, Bruna y Fabricio, una pareja que llegó por estos días a Uruguay por primera vez.



Por recomendación de amigos que ya habían visitado el país, no dudaron en pedir el clásico chivito. Lo hicieron en el lugar que les habían señalado como poseedor de una vista privilegiada del puerto y la costa: Piazzarella. El chivito que compartieron “estuvo muy bien”, dijo Fabricio, aunque su pareja opinó, entre risas, que el plato era “demasiado grande”.

Diversión en el día y también en la noche Cuando cae el sol, los brasileños aprovechan para caminar por todos lados pero, sobre todo, por la zona del puerto para sacarse fotos. Y varias horas más tarde, sobre la rambla entre la calle Virazon y 2 de febrero, los que prefieren estar despiertos de noche se juntan en los bares que tienen más concurrencia: Napoleón, Soho y Moby Dick.

Adriano, Leandro y Vitor llegaron a Punta del Este junto con otros dos amigos el 28 de diciembre desde San Pablo y planean quedarse hasta hoy. Son de los que salen todas las noches y contaron a El País que suelen recorrer la entrada de los boliches y “ver la gente” para así decidir a cuál entrar primero. “Tomamos algo en uno, más tarde vamos a otro; no nos quedamos todo el tiempo en un solo lugar”, dijo Adriano. Contó también que una noche fueron a La Barra, pero como su hotel queda cerca del puerto, zona que prefieren los brasileños, optaron por ir a bailar en la zona.

Maira y sus amigas, por su parte, llegaron a Punta del Este el pasado 2 de enero. La brasileña contó que tomaron algo en Moby Dick y les gustó la música y el ambiente: “Mucha diversión, bonita música y bonita gente”, dijo.

La zafra de esta presencia que llega en portugués es ahora: los brasileños aprovechan su fiesta tradicional del Reveillon y suelen tomarse vacaciones entre el día de Navidad y hasta el 8 de enero.