¿Cuánto cuesta salvarse del apocalipsis? Así es el lujoso búnker que tiene unidades a la venta

Imaginar escenarios apocalípticos, en los cuales la supervivencia de la humanidad penda de un hilo, ha sido un recurso muy utilizado por las industrias creativas para crear productos que -de alguna u otra forma- ayuden a la gente a imaginarse estos momentos.

Sin embargo, y más allá de las películas de ciencia ficción, tras la literatura de terror o las leyendas urbanas han habido mentes que se han imaginado la aniquilación del ser humano como algo real y, además, probable y cercano.



Algunas personas ya se han "anticipado" a lo peor. Uno de estos casos es el de Larry Hall, un antiguo contratista del gobierno de Estados Unidos, quien, en una forma de intentar salvar su pellejo en un futuro apocalíptico, ideó un condominio de lujo preparado para la supervivencia de quien lo habite, en caso de un escenario de perdición total de la vida en la Tierra.



Hall tiene como objetivo construir una especie de fuerte con todas las comodidades y garantías de seguridad ante ataques terroristas, guerras, calamidades sociales y desastres naturales.



El primer complejo se empezó a desarrollar en el estado de Kansas desde el año 2010 y tuvo un costo inicial de US$ 20 millones en ese entonces.



La pandemia logró que este proyecto se expandiera por fuera de Estados Unidos y llegara a países de Asia y Europa, continentes que tendrán su propio búnker VIP.

El condominio, llamado "Survival", cuenta con una superficie de más de 5.000 metros cuadrados, además de tener la suficiente capacidad de provisiones (agua y comida), para que los residentes puedan vivir durante cinco años o más, según información del diario británico The Sun.



Así mismo, las personas que vivan allí pueden ingresar sus propios alimentos. “Si los residentes quieren traer su propia comida, también pueden hacerlo; hay cámaras frigoríficas, por lo que, por ejemplo, si vamos a estar encerrados durante siete años, entonces podemos traer siete pavos para guardarlos para el Día de Acción de Gracias”, explicó Hall al periódico británico.

Especificaciones "Survival" es capaz de resistir la onda expansiva de una explosión de una bomba atómica de 20 kilotones (el poder aproximado de la que fue arrojada en Nagasaki a finales de la Segunda Guerra Mundial), que haya estallado a poco menos de un kilómetro de distancia.



Esto es posible gracias a que el condominio está fabricado con un cemento especial que se puede doblar sin fragmentarse tras recibir una onda de choque.



Dicho complejo consta de 14 pisos construidos setenta metros bajo tierra. De igual forma, en cada piso hay un apartamento. Este espacio también cuenta con una piscina de 75 metros, spa, sauna, campo de golf y de tiro, parque, supermercado, centro médico, aula de clases, laboratorio de acuaponía y ventanas virtuales para combatir el encierro.

¿Cuánto cuesta vivir allí abajo?



El proyecto, a través de su página oficial, tiene tres ofertas que se ajustan a los aditamentos y beneficios que el comprador prefiera:



- Unidades Penthouse: 914,4 metros cuadrados en dos niveles: desde US$ 4,5 millones.



- Unidades de piso completo: 560,8 metros cuadrados en un nivel: desde US$ 3 millones.



- Unidades de medio piso: 280,4 metros cuadrados en un nivel: desde US$ 1,5 millones.



“El objetivo es proteger a los residentes de una amplia gama de amenazas que podrían acabar con el mundo, desde una guerra nuclear hasta una pandemia, el impacto de un meteorito y los disturbios civiles. Estos son búnkeres de lujo reforzados con tecnología nuclear que están diseñados para proteger a cualquier residente tanto física como mentalmente”, contó Hall a The Sun.