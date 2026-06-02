Colección de libros infantiles promueve hábitos de lectura: jornada en Elbio Fernández

Entre las iniciativas, en conjunto con la Escuela Elbio Fernández se llevó adelante una jornada de lectura y de intercambio junto a niñas y niños, con el objetivo de fomentar el hábito de lectura, a partir de los ejemplares de la colección “Me LLamo”.

La colección “Me llamo” de El País recorre la historia de personajes emblemáticos de Uruguay cuando todavía eran niños. En cada libro de la colección hay héroes, artistas, científicos y poetas que solemos conocer ya convertidos en próceres o leyendas. La colección infantil “Me llamo”, que comenzó a salir con El País a partir del pasado 18 de mayo, propone una novedosa mirada de grandes personajes uruguayos cuando todavía eran niños, cuando recién empezaban a imaginar quiénes querían ser.

En la Biblioteca de Primaria de Elbio Fernández se llevó a cabo una dinámica con la presentación de la colección “Me llamo”, destinada a los estudiantes de 4º año. Los alumnos se organizaron en grupos de dos o tres integrantes y recibieron la consigna de leer un libro de la colección para luego completar una ficha.

En dicha ficha debían responder qué le gustaba al personaje, por qué es recordado, qué aspecto los sorprendió de su vida, y reflexionar sobre la relevancia de esa figura en la historia de Uruguay.

Finalmente, cada grupo compartió sus conclusiones con el resto de la clase, generando un espacio de intercambio enriquecedor y fortaleciendo la comprensión colectiva.

En cada joranada de lectura, que se llevan adelante en distintas escuelas públicas y colegios, cada historia abre un diálogo y la reflexión, conectando a los personajes con los lectores de las nuevas generaciones.

LIBROS ILUSTRADOS

Gabriel González Núñez, autor de los libros, asumió el desafío de escribir historias infantiles sobre los grandes personajes uruguayos. Comenzó con José Gervasio Artigas, para avanzar en el proyecto desde una dimensión visual potente. La ilustración de cada texto estuvo a cargo de Alicia Aguirre, quien vivía en el exterior.

Ambos trabajaron desde distintos países y durante años intentaron que el proyecto encontrara editor. Finalmente, la propuesta llegó a Penguin Random House. “Pensábamos en un libro solo”, recuerda González Núñez. “Pero cuando la editorial lo vio nos dijeron que aquello en realidad parecía una colección”, agregó

Así empezó a crecer el universo de “Me llamo”, que terminó convirtiéndose en una serie de 12 títulos dedicados a distintas figuras uruguayas de la historia, la literatura, la música, la ciencia, el arte y el deporte. Además de Artigas, la colección incluye libros sobre Juana de Ibarbourou, José Pedro Varela, Horacio Quiroga, Carlos Gardel, Paulina Luisi, Pedro Figari, entre otros.

INVESTIGACIÓN

Uno de los rasgos más distintivos de la colección es la voz narrativa: todos los libros están contados en primera persona por los propios protagonistas cuando eran niños.

Cada hisotira la cuenta el propio personaje, pero siendo chico. Ese tono cercano fue también uno de los grandes desafíos creativos. Así se encontró una forma auténtica de representar a esos personajes sin volverlos solemnes, comentó el autor.

El trabajo de investigación terminó generando además un vínculo emocional inesperado con algunas de las figuras retratadas. Aguirre menciona especialmente el caso del científico Clemente Estable. “Fue uno de los libros más fascinantes para desarrollar. Trabajamos con gente del instituto y se sentía que el espíritu de Clemente seguía vivo ahí”.

A González Núñez también le ocurrió algo similar. “Con algunos personajes había muchísima información, como Artigas. Pero con otros, como Lágrima Ríos, uno iba descubriendo detalles a medida que investigaba”, cuenta.

Aunque la colección reconstruye figuras históricas, sus autores insisten en que el verdadero objetivo nunca fue dar lecciones escolares. Más bien, buscaron transmitir la idea de que los grandes referentes también fueron niños llenos de dudas, curiosidades y sueños.

La colección también terminó convirtiéndose, para sus autores, en una forma de reencontrarse con Uruguay mientras vivían lejos. “Fue una oportunidad preciosa para volver a conectar con nuestras raíces y explorar más nuestra cultura”, dice Aguirre.

CONEXIÓN

A partir de distintas recorridas por escuelas públicas y colegios en todo el país, la propuesta terminó confirmando que los grandes referentes nacionales podían dejar de ser figuras lejanas para convertirse en personas cercanas, llenas de dudas, miedos y sueños. Ellos también fueron niños tratando de descubrir quiénes querían ser. La colección acerca a las nuevas generaciones a figuras que muchas veces parecen lejanas, inmóviles o intocables, devolviéndoles algo esencial y profundamente humano. La infancia.

La colección está compuesta por 12 entregas quincenales que ya circulan junto a El País. El primer título fue “Me llamo José Gervasio, y así me hice jefe de los orientales”, seguido por volúmenes dedicados a Juana de Ibarbourou, Horacio Quiroga, Paulina Luisi, China Zorrilla, entre otros. Los ejemplares tienen un costo de $ 250. La colección, que se extenderá hasta octubre, se encuentra disponible en todos los kioscos del país, llamando al 29004141 o en el sitio: coleccionables.elpais.com.uy.

