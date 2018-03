Cinco cosas que puede hacer en Waze y tal vez no conocías

Waze es una de las aplicaciones más populares para guiar los viajes en auto, evitar trancazos o encontrar la ruta más corta para llegar a un lugar.



Las siguientes son algunas cosas que puede hacer en la aplicación y que tal vez no conocía:



1. Programe un viaje:

Para muchos la aplicación funciona solo al momento de subirse al volante, sin embargo existe una función para “viajes planeados”, que permite ver cuál es la hora más recomendada para partir del lugar en el que se encuentra el usuario.



Para programar un viaje debe buscar el destino (con dirección o con coordenadas) y dar click en “después”. Llegará a un panel de planificación de viaje con gráficos de calor (entre más rojos y más grandes habrá mayor congestión según el sistema).



Los gráficos indican cuáles son las horas más y las menos pesadas. Al seleccionar el horario, podrá guardar y configurar un recordatorio para que le avise cuando debe salir a su destino. También puede configurar con cuánto tiempo de anticipación debe enviarse el recordatorio.



2. Estipule un límite de velocidad:

Aunque la aplicación es ideal para encontrarle solución al tráfico también puede servirle para reducir la velocidad y evitar multas. Puede detectar las variaciones de la velocidad y la aceleración del vehículo y mostrar una notificación en el velocímetro de la app.



Cuando el usuario reduce la velocidad, el velocímetro se estabiliza. Para usar la funcionalidad, debe permitir mostrar el velocímetro. También puede ajustar a “cuándo mostrar alerta” y definir en qué rango de velocidad debe dar la alerta.



3. Personalice su voz de guía:

Aunque existen varias voces e idiomas en las instrucciones de conducción de Waze, si el usuario quiere puede grabar sus propios comandos de voz. La aplicación le advertirá que debe hablar claro y dar las instrucciones correctamente por su propia seguridad.



Con esta opción usted puede grabarse a si mismo, a su pareja o sus familiares cercanos para dar instrucciones como si debe girar a la derecha o a la izquierda por ejemplo. Para hacerlo, debe ir a configuración, sonido y voz, instrucciones de voz y grabar nueva voz dando click en el botón rojo con signo de más.



4. Programe recordatorios:

Difícilmente uno se imaginaría que a alguien se le va a olvidar a un bebé en el auto. Aunque el nombre de esta funcionalidad indica lo contrario, a través de la opción ‘Child Reminder’ usted puede configurar alertas personalizadas que pueden ir desde comprar la leche hasta no dejar el bolso dentro del auto.



Al finalizar su viaje o cuando ya esté llegando a su destino le aparecerá un notificación en la pantalla. Para configurar un mensaje personalizado debe ir a General, recordatorio de niño y crear mensaje personalizado.



5. Puede conducir y manejar su música en Spotify:

Para evitar estar manipulando el teléfono celular e ir cambiando de Waze a Spotify y viceversa, Waze lanzó una integración recientemente que funciona para dispositivos iOS y Android. A través de la aplicación, el usuario puede cambiar las canciones o seleccionar artistas y álbumes sin salirse de la ruta indicada para llegar a su destino. Si no tiene Spotify o no quiere que aparezca en su pantalla, puede dirigirse a configuraciones, Spotify y desactivarla.