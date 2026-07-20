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Este martes 21 de julio de 2026 comenzará una nueva fase lunar: ¿cuál será y cómo se verá desde la Tierra?

Conocer las fases de la Luna y qué implica cada una es una forma de acercarse a ella. Mirá cuál es la importancia de esta etapa del ciclo lunar en la semana del 21 de julio de 2026.

El País
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20/07/2026, 08:45
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El planeta Tierra visto desde la Luna.
El planeta Tierra visto desde la Luna.
Foto: Archivo El País

La influencia tiene la Luna sobre nuestro planeta es innegable y tiene influencia sobre la vida humana en varios aspectos, como en las mareas, la iluminación nocturna o inclusive desde una perspectiva espiritual, mental o física de las personas. Es por ello que el calendario lunar y sus fases lunares generan tanto interés alrededor del mundo, y este martes 21 de julio de 2026 el satélite natural que tiene la Tierra entrará en una nueva etapa.

Las cuatro principales fases de la Luna son: Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante. Estas fases se suceden de forma cíclica en ese orden.

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Cuál es la fase lunar que comenzará este 21 de julio de 2026

Esta semana la Luna entrará en la fase de Cuarto creciente.

Cuando la luna está en esta fase, el astro ha recorrido una cuarta parte de su órbita y se muestra con la mitad de su cara visible iluminada por el sol, aumentando gradualmente su brillo noche tras noche.

El recorrido entero de la Luna en torno a la Tierra, llamado "lunación", dura 29,5 días en una órbita elíptica, explica el sitio de National Geographic. Y es durante ese período de tiempo que la Luna atraviesa por sus distintas fases, en forma continua.

¿Cuál es el significado de esta fase lunar?

Aunque la ciencia no lo ha comprobado, muchas creencias populares se relacionan con los efectos de la Luna en la forma en que las personas encaran su vida cotidiana, en su humor y hasta en el crecimiento del cabello.

Fases de la Luna.
Fases de la Luna.
Foto: Freepik.

Cuando la Luna está en su fase de Cuarto creciente, se suele creer que hay un crecimiento o la oportunidad de afrontar nuevos retos a nivel personal o profesional, según Vogue México. Por otro lado, en la astrología se cree que esta fase lunar es propicia para cortarse el pelo si se busca un crecimiento saludable.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.

Investigación demuestra que la atmósfera de la Luna es el resultado del impacto de micrometeoritos

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