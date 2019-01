El caso Darthés causó una revolución digital

El caso Juan Darthés caló hondo en Argentina. Impactó tanto que se debatió en todas las redes sociales como pocas veces había ocurrido con un hecho noticioso. Y tuvo un efecto inédito en Uruguay: un informe de GlobalNews Group muestra que se hicieron más de 33 mil posteos sobre el tema durante una semana.

En ese mismo período de tiempo, los últimos temas que habían generado tanta interacción fueron el de "Más Unidos Que Nunca", el conflicto de futbolistas uruguayos con la Mutual y con Tenfield, y el acuerdo de UPM con el gobierno uruguayo. En ambos casos no superaron los 9.900 mensajes.

"El caso Darthés lo está más que triplicando. Generó una cantidad de interacciones impresionante. Se esperaban muchas, pero no tantas", comentó a El País Pablo Tchekmedyian, country manager en Uruguay de GlobalNews Group, una empresa regional que realiza monitoreo de redes sociales y medios tradicionales en el mundo y que cuenta con oficinas locales.

El hashtag que más se utilizó para referirse a este tema fue #MiráCómoNosPonemos, propuesto por el colectivo Actrices Argentinas el día en que dieron a conocer la denuncia de violación del actor a Thelma Fardín durante una gira de "Patito Feo" en 2009.

En general, cuando se generan debates en las redes sociales, son más los hombres los que postean, informaron desde esta firma. Sin embargo, en este caso sucedió lo contrario: el 78.1% de quienes realizaron comentarios y dieron sus testimonios en Twitter, Instagram y Facebook fueron mujeres uruguayas. El 21.9 % fueron varones. Y quienes más lo hicieron tenían entre 18 y 24 años.

Muchas mujeres empezaron a contar testimonios en primera persona de abusos sexuales, generalmente durante la infancia y adolescencia. Este fue uno de los motivos por los cuales hubo tanta interactividad femenina para referirse a este tema, explicó Tchekmedyian.

"En otros casos, cuando es un conflicto como el de UPM, hay determinados influencers que realizan un comentario y después se generan muchas interacciones, siempre desde ese comentario. No se hacen posteos propios sobre el tema", agregó el experto.

¿Qué escribieron?

La usuaria que más "enganche" generó fue @solepiii, quien alcanzó más de 29.800 repercusiones en su tuit. Allí comparte una imagen de la tira televisiva "Patito Feo" en donde se la ve a Thelma Fardín junto a otras dos actrices. "La nena violada era esa, no la mujer fuerte que se ve ahora en la televisión. ¿Cómo no iba a tener miedo de hablar? Dejen de decir "no le creo porque recién sale a contar después de años", escribió junto al hashtag #MiráCómoNosPonemos. Otra usuaria, llamada Camila Martínez, escribió un mensaje similar al anterior acompañado de una imagen que dice "Yo sí te creo". "No importa si fue hace dos, tres o 10 años de lo ocurrido. A no callarse más, dejen de naturalizar cada abuso y justificarlo. Dejen de decir esto: ¿Por qué no denunció antes? ¿Por qué no habló cuando sucedió? Nunca es demasiado tarde. Más empatía loco, más apoyo". Fue el segundo que más repercusión generó en una semana.

El pico de búsquedas en Google sobre el tema se dio el 12 de diciembre, un día después de la noticia. Lo más buscado fue "Juan Darthés", seguido por "Thelma Fardín" y luego "abuso sexual".

Otros hashtags muy utilizados fueron #NoNosCallamosMás, #NoEsNo y #AhoraQueEstamosJuntas.

Además de las redes sociales, GlobalNews Group estudió los medios tradicionales. Allí se comprobó que hubo 351 menciones de Juan Darthés y 128 de Actrices Argentinas entre el martes 11 y el lunes 17.

Después de una semana, GlobalNews Group empezó a detectar la aparición de mensajes que defienden a Darthés.