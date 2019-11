La captura de un uruguayo fue elegida como la foto del día por la NASA

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Muricio Salazar es un uruguayo de 29 años que vive en Montevideo y es el autor de unas fotografías que muestran el cielo como pocas veces lo podemos ver, al menos en la ciudad. Hoy 19 de noviembre una de sus capturas fue elegida como la foto del día por la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como la NASA.

La iniciativa de elegir una foto por día es del sitio web Astronomy Picture of the Day (APOD), que es mantenido por la NASA junto con la Universidad Tecnológica de Michigan.



De acuerdo con el sitio web, “cada día se muestra una imagen o foto diferente de nuestro fascinante universo, con una corta explicación escrita por un astrónomo profesional”.

La vía láctea sobre el faro de José Ignacio.

En diálogo con El País, el uruguayo detalló que la imagen fue tomada el pasado 1° de junio a la 1:40 de la madrugada en el faro de José Ignacio.



Es la primera vez que envió una de sus fotografías y fue elegida: “Me pareció bueno aprovechar la oportunidad que tenemos los aficionados a la astrofotografía de compartir nuestro trabajo con la NASA”, señaló.

La foto que logró Salazar aparece hoy en el sitio web de Astronomy Picture of the Day como en la cuenta de Instagram y en Facebook.

El joven sostuvo que envió la foto y a los pocos días la misma “apareció publicada en la página de Facebook Sky. En esta página, la NASA sube fotos destacadas entre las presentadas para el Astronomy Picture of the Day (APOD). Evalúan la respuesta del público y aclaran que la popularidad no es el único criterio para la selección de la foto”.

Hace una semana le llegó un email que decía que estaban considerando la foto y le pedían más información sobre la misma. Salazar contó que el viernes pasado recibió la noticia “con mucha emoción” y se le notificaba que iba a publicarse el martes 19 de noviembre. “Es un reconocimiento al trabajo que implica tomar este tipo de fotografías, desde la planificación, la ejecución y el postprocesamiento para lograr la imagen deseada”, señaló.

Insistencia y condiciones ideales para la foto.

Salazar detalló de qué manera logró hacer la foto que hoy fue elegida por la NASA: “Para poder ver la vía láctea y fotografiarla se recomienda alejarse de las grandes ciudades que cuentan con mucha contaminación lumínica y también que la Luna no esté presente. Tuve un intento previo de esta misma foto un año antes, pero la vía láctea no quedó alineada por encima del faro”, dijo.



Pero insistió y en la madrugada del pasado 1° de junio volvió al lugar. Esta vez las condiciones eran “ideales” para hacer una foto nocturna, contó. No había nubes, no se veía la Luna y pudo buscar “un ángulo en el que la luz del faro no fuera directa a la cámara para no ‘quemar’ la foto”.



La cámara que utilizó fue una Fujifilm X-H1 junto a un lente 16mm. Tomó 10 fotos de manera consecutiva para luego combinarlas en postproducción: “Esta técnica se utiliza para reducir el ruido aleatorio que se genera en una fotografía de larga exposición, mejorando así la calidad de la imagen”, explicó.

Hace dos años Salazar compró su primera cámara “sin saber para qué la iba a utilizar”, admitió. Pero pocas semanas después vio unas fotos de la vía láctea que captaron su atención y decidió intentar una foto nocturna.



“Sin mucha planificación y con la cámara apoyada en el auto, tome mi primera foto. Desde ese momento quedé enganchado y la astrofotografía de paisajes se convirtió en mi hobby. Luego me sumergí en internet para aprender todos los fundamentos y técnicas, volviéndome autodidacta en este tema. En enero de este año y aprovechando el eclipse lunar, decidí abrir una cuenta de Instagram (@astropolo_) dedicada exclusivamente a las fotos que estaba tomando. Astropolo es el apodo que utilizo y se debe a la relación de la astrofotografía con los polos geográficos”, contó.



Salazar, que estudió la Licenciatura en Sistemas y actualmente trabaja como desarrollador de aplicaciones web en una empresa, señaló que la astrofotografía de paisaje está en auge en Uruguay debido a los avances tecnológicos en las cámaras de consumo masivo.



“Hoy en día con una cámara semi-profesional se puede lograr este tipo de fotos, incluso con celulares de alta gama”, sostuvo.



El uruguayo dijo que uno de sus objetivos “es mostrar la belleza de nuestro país bajo cielos estrellados, aprovechando la baja contaminación lumínica que tenemos en muchas zonas”.



Concluyó: “Invito a todos a todos a tomarse el tiempo de mirar hacia arriba, desconectarse de los problemas diarios y cuestionarse qué es lo que realmente importa”.