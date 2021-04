App argentina para sordos será adaptada para el Estado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Háblalo, la aplicación para personas con discapacidad creada por el joven argentino de 22 años Mateo Salvatto, ha sido elegida para llegar adaptada, en una primera instancia, a la Intendencia de Montevideo (IMM) para facilitar la atención al público de ciudadanos sordos o hipoacústicos, con parálisis cerebral, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), trastornos del espectro autista o cualquier dificultad que afecte su comunicación.

Así lo confirmó el edil Nicolás Botana, quien presentó un proyecto en la Junta Departamental de Montevideo para el cumplimiento de las normas sobre inclusión laboral de discapacitados. “Tiene un numeral que habla de implementar medios tecnológicos y aplicaciones a los protocolos de atención al público en la Intendencia”, dijo a El País.

En un evento virtual en el que se reunieron Salvatto y Botana y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se manifestó el interés de que Háblalo también pueda transformarse en la plataforma accesible para otros organismos públicos.

Así lo comentó Salvatto: “Escalar a América y empezar por Uruguay es algo que a mí siempre me dio ganas de hacer. Desde el año pasado he tenido contactos con el diputado Pablo Viana (del Partido Nacional) que me ayudó a acercarme al sector público uruguayo”.

Campeón en robótica y destacado en el mundo. Mateo Salvatto se enamoró de la robótica en 2014. Dos años después, cuando tenía 17, se convirtió en campeón internacional en el rubro. Fundador de la empresa Asteroid Technologies, su principal objetivo es promover la tecnología inclusiva. En 2018 fue seleccionado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como el Innovador Humanitario del año por Háblalo. En el último Campus Party celebrado de forma presencial, Salvatto dio la charla “No hay que ser grande para cambiar el mundo”, en la que repasa su viaje como emprendedor tecnológico social y de impacto, y reflexiona acerca de cómo todos tenemos el poder de modificar la realidad con las herramientas que tenemos al alcance de nuestra mano. Se recibió con honores de la carrera Electrónica en ORT Argentina.



Después de obtener el campeonato nacional de robótica en Mini-Sumo, ganó el primer premio de la competencia internacional de robótica “Robotraffic” organizada en Technion Institute of Technology, Israel. También lanzó dos cohetes experimentales con su equipo y otro en cooperación con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).

Salvatto creó Háblalo cuando tenía 18 años. Su madre es intérprete de lengua de señas y profesora de sordos, así que siempre estuvo conectado con las necesidades de esta comunidad.

“Tenía la inquietud de ayudar a las personas con la tecnología”, señaló a El País. Hoy, Háblalo tiene más de 140 mil usuarios en 55 países. Si bien al principio estaba dirigida a los sordos, luego se amplió para toda persona con dificultades para comunicarse.

La aplicación, en síntesis, es un traductor de texto a voz y de voz a texto, entre otras funciones, y no requiere que el usuario cuente con conexión a internet. Esta es su utilidad básica.

Pero también existe la versión Háblalo for Business que es la que se busca implementar en oficinas públicas en Uruguay. Se trata de una plataforma con las mismas características de la app convencional pero adaptadas a una oficina o servicio en particular.

Por ejemplo, Asteroid, la star-up responsable de Háblalo, acaba de cerrar un acuerdo con el Banco Santander en Argentina para que el usuario con discapacidad use sin problemas su aplicación ajustada al negocio. “Está adaptada a los requerimientos del banco para que la persona tenga una comunicación fluida y rápida”, comentó.

Y añadió: “Sería lo mismo en el caso de organismos públicos en Uruguay. Se harían diferentes personalizaciones. Si es una comisaría, una app accesible para hacer una denuncia; si es un hospital, para hacer una consulta médica, por ejemplo”.

Opinión y participación de Beatriz Argimón. En en evento virtual realizado entre Mateo Salvatto, el edil nacionalista Nicolás Botana y la vicepresidenta de la República Beatriz Argimón, esta última destacó que la tecnología es fundamental para contribuir a la inclusión laboral de los discapacitados. “Nos da oportunidades desde múltiples aspectos: desde una mano impresa en 3D hasta trabajar desde tu casa con la tecnología necesaria sin necesidad de desplazarte. Si no optimizamos lo que la tecnología y este siglo XXI nos ofrecen de forma rápida, vamos a seguir violando los derechos de las personas con discapacidad”, dijo en la actividad que se transmitió por Instagram desde la cuenta de Salvatto.

La empresa u organismo asociado a Háblalo for Business recibe, además, un servicio de datos analíticos para conocer la cantidad de usuarios discapacitados, la frecuencia de uso y las funciones más utilizadas “para un acercamiento más grande a la comunidad”.

En este sentido, Botana recordó: “En el último tiempo se han desarrollado varias aplicaciones que buscan apoyar a aquellas personas que se encuentran con barreras a la hora de comunicarse. Creemos que es necesario dotar de recursos informáticos y tecnológicos a las oficinas de atención al público de la Intendencia de Montevideo que permitirían mejorar los protocolos de atención existentes. De contar con estas tecnologías, podríamos lograr que algunas personas con discapacidad pudieran acceder a realizar trámites con mayor autonomía”.

Mientras se desarrolla Háblalo for Business –un ejemplo operativo en el país es la app de la inmobiliaria Remax–, Salvatto sigue trabajando en nuevas herramientas para la versión tradicional. En concreto, busca que la plataforma sea una “solución integral” para las personas con discapacidad: que sea útil en el ámbito educativo y para conseguir trabajo. “Ya tenemos prototipos”, adelantó.

En el último punto, Botana recordó que Uruguay aprobó la ley de protección integral de personas con discapacidad (18.651) en 2010, que ratifica la obligación del Estado de ocupar a discapacitados en un mínimo equivalente al 4% de sus vacantes anuales. La ley 19.691, de 2018, buscó extender el mecanismo al sector privado, creando una obligación similar para aquellos empleadores que cuenten con más de 25 trabajadores permanentes.

“Nuestro gobierno departamental está en deuda en ese sentido. Entre 2000 y 2019, ingresaron un total de 59 personas con discapacidad a la Intendencia de Montevideo y en varios años no se registraron casos”, explicó.