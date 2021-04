Ingeniero uruguayo se inspira en Milagros Costabel y diseña solución para ciegos en internet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"¡Hola Mundo! Estoy empezando a moverme… Aún no estoy automatizado, pero falta poco, les cuento cómo funciono…” Eso dice el primer tuit de AltBotUY, publicado el 15 de abril. En su perfil se lee: “Soy un bot en vías de desarrollo para promover el uso de alt_text”. Y, para que no se le pueda achacar el dicho de la casa del herrero y el cuchillo de palo, abajo agrega: “Portada y perfil: caricatura de un robot levantando su brazo derecho”.

Hola Mundo!

Estoy empezando a moverme... Aún no estoy automatizado, pero falta poco, les cuento por arriba cómo funciono — AltBotUY (@AltBotUY) April 15, 2021

AltBotUY es una creación del ingeniero en computación Rodrigo Laguna, el mismo que el año pasado diseñó una solución para detectar y denunciar contenedores de residuos sucios a distancia y que está bajo estudio de la Intendencia de Montevideo. En esta oportunidad se inspiró en un texto escrito por Milagros Costabel, la chica de Colonia del Sacramento ciega de nacimiento que fue aceptada en la Universidad de Harvard, en el que describe las dificultades para conocer que se ve en una imagen en internet.

Ella escribió: “Millones de usuarios cargan contenido en las redes sociales todos los días. Para mis amigos videntes los memes, las imágenes divertidas y los videos virales son parte de sus conversaciones cotidianas. No puedo ver esas cosas pero aún así quiero ser parte del diálogo”. Si no tienen texto alternativo, ella permanece por fuera.

El problema.

Laguna tuvo una reacción inmediata: ¿cómo la tecnología podría hacer más fácil la implementación de lo que se conoce como alt text (o texto alternativo)? Esto es una simple línea de texto que se utiliza para describir el contenido de una imagen; por ejemplo: un perro de color marrón y un perro de color negro corren detrás de una pelota en un parque. Pero no siempre va incluida.

Para un usuario común, este texto queda oculto, a menos que la página tenga problemas para cargar y se pueda leer en su lugar. Pero para un ciego es fundamental: el software que le lee en voz alta lo que está escrito en la pantalla y describe las fotografías se vale del alt text para cumplir con este fin. Si esto no está cargado, pasará lo que comentó Costabel: “Mi lector de pantalla no puede leer subtítulos en videos ni interpretar imágenes”.

La solución.

“Agarré la computadora para ver que había hecho y que se podía hacer”, comentó Laguna. Encontró que las opciones de bots automatizados solo funcionan en inglés; además, no halló ningún sistema de reconocimiento óptico de caracteres (OCR, por su sigla en inglés) de uso sencillo y rápido.

El ingeniero puso el ejemplo de Milagros: “Usa una herramienta de OCR para la que tiene que tomar una imagen e ir al ‘traductor’ para pasarla a texto plano (que es lo que reconoce para pasarlo a la voz); eso es una molestia porque debés hacer ese proceso para cada imagen, por ejemplo, de un escudo institucional que no aportará a la comunicación”.

AltBotUY planea ser una solución automática y más completa. Por ahora es un prototipo básico: sigue a cuatro cuentas de Twitter y analiza si sus publicaciones tienen texto alternativo. Si no lo detecta comentará ese tuit de forma pública. El objetivo de Laguna es que el bot siga a más cuentas en el corto plazo, en particular, medios de comunicación y oficinas públicas. Lo que se busca es que, en vez de bloquear al bot (un temor que tiene porque puede ser considerado que es publicidad negativa), las cuentas incorporen el texto alternativo a sus imágenes entendiendo que es lo que permite acceder a los no videntes a la información.

“Al día de hoy hay una ley que obliga a los medios de comunicación a que utilicen un intérprete del lenguaje de señas para llegar a las personas sordomudas. No veo descabellado hacer algo similar con las redes sociales y con páginas web en general. Este es un problema que ahora lo estamos viendo en el micromundo de Twitter pero se extiende a toda internet”, apuntó Laguna.

AltBotUY está en pleno desarrollo y, además de los mensajes que recuerdan la inclusión del texto alternativo, su creador quiere que sea una solución que describa las imágenes, lo cual es técnicamente más complejo y llevará más programación.

Mientras tanto, Laguna exhorta a que los usuarios “dediquen dos segundos” a describir las fotografías que suben a sus redes para que los ciegos tengan más información. Esto se puede hacer en Instagram, por ejemplo, y es sencillo: solo hay que ir a la opción de “editar” y elegir “editar texto alternativo”. En Twitter también es posible: al subir una foto hay que ir a “agregar descripción”.

El ingeniero siguió: “Milagros me dijo que cuando está en Twitter no tiene cómo filtrar las imágenes de las que tienen alt text de las que no tienen; entonces, solo consume cuentas que sigue ese estándar. La idea no es ser el policía de Twitter sino visualizar un problema porque hay mucha gente para la que le es importante hacer estos cambios”.

En este sentido, Costabel escribió en una nota que compartió en sus redes sociales y que fue la que motivó a Laguna: “Cuando no se describen las imágenes, me quedo con espacios en blanco donde debería estar la información”. Pero no solo se refería a que no puede saber qué dice el último meme de moda, sino, por ejemplo, a los datos de una infografía sobre la tasa de contagios o muertes por COVID-19. “Si la infografía es sobre tasas de infección durante las últimas 24 horas pero el texto alternativo está en blanco, no sé cuál es la tendencia. ¿Arriba? ¿Abajo? ¿Disminuye? ¿Se acelera?”, cuestionó.

Laguna quiere responderle esas preguntas. Y trabaja para que AltBotUY se las brinde a ella y a todos los demás ciegos y personas con deficiencias visuales que tienen derecho a tener más accesibilidad a la información en internet.