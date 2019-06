Hace 30 años que la Generación S es fan de la familia Simpson

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta noche se estrena la temporada 30 de los Simpson, el primer dibujo animado orientado a adultos. Desde hace tres décadas, los espectadores acompañan la vida de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, una familia disfuncional que vive en la ciudad de Springfield y que parece superar todas las adversidades.

Los Simpson llegan a los públicos más disímiles, con las edades más variadas y los chistes de la serie son conocidos por el mundo entero. ¿Pero qué es lo que define al fanático de los Simpson? ¿Por qué se ríen con las tonterías de Homero, empatizan con las causas sociales de Lisa o esperan qué diablura hará Bart? Para responder estas interrogantes la señal Fox contrató a una consultora norteamericana para investigar los fans latinoamericanos de la serie. La agencia Nimbly condujo en Brasil, Argentina y México una investigación en la que entrevistó a hombres y mujeres de 18 a 50 a los que les consultó sobre su fanatismo.



Así surgió la Generación S, una nueva forma de identificar a los fanáticos de la serie. “Hicimos la investigación para entender qué había dentro de la serie que captaba tanto la atención de tanto público durante tanto tiempo”, explicó a El País Daniela Novick, jefa de investigación de Fox Channel.



“El principal hallazgo antropológico que encontramos es que esta generación no está definida por edades”, destacó Novick, y agregó que es un producto que “rompe las barreras generacionales” sin importar si el espectador tiene 20 y cuando nació ya existía o 50 y lleva 30 temporadas siguiéndola.



El tipo de estudio que eligieron para la investigación, de corte etnográfico, permitió acompañar a los seguidores de Los Simpson en sus rutinas diarias para construir un perfil más profundo.



“Pudimos observar qué sucede en su mundo cotidiano, más allá de lo específico del consumo Los Simpson. Este acompañamiento nos permitió entender cuáles son los aspectos comunes que tienen los integrantes de la Generación S”, explicó la jefa del canal Fox.

El perfil.

La investigación definió así diez características principales de los fanáticos, muchas de ellas vinculadas al uso del humor, las tendencias, los vínculos familiares y la amistad.



“Cuando salimos a hacer estudios encontramos algunas diferencias por cuestiones culturales pero en este caso particularmente, en relación con la serie, la representación, y los códigos que usa en las sociedades, hemos encontrado una transversalidad importante en la cual hemos resumido estos 10 comportamientos”, sostuvo.



Según Novick, lo que une a la Generación S no es la edad sino el humor absurdo intelectual que presentan los fanáticos de la serie.



La jefa de investigaciones definió, a grandes rasgos, a los fanáticos de los Simpson como “grupo de personas con mucho sentido del humor que se sienten nerds, con un punto de vista como interesante y hasta cool”.



“Uno de los comportamientos que entendimos que aprecian mucho los seguidores de Los Simpson es estar a la vanguardia. Son personas que están muy al día y se definen como early adopters, por ir siempre a la vanguardia”, agregó Novick.



Además, los espectadores de Los Simpson valoran mucho la amistad, están abiertos a la diversidad, sin prejuicios. “Uno de los ejemplos más claros mencionaban los fanáticos es un episodio en el que Bart Simpson toma clases de ballet. Hace 30 años, eso era algo que estaba en la sociedad más restringido para el género femenino, sin embargo Bart lo hace muy bien”, destacó Novick.



La capacidad de estos dibujos animados de captar lo que se vive en la sociedad es una de las clave del éxito, aseguró la investigadora.



Por otro lado sostuvo: “Los Simpson se convirtió en una fuerza cultural omnipresente que a través del humor ingenioso puede ser disruptiva, soñadora y reflejar lo que le pasa a la sociedad”.

Comportamientos.

La investigación definió diez comportamientos clave de los integrantes de la Generación S. Ellos refieren principalmente al estilo de vida y los vínculos que tienen los fanáticos de la serie.



El primer comportamiento lo denominan “es mejor perder un amigo que un chiste”, esto quiere decir que todo se lo toman con humor, aún en los altibajos de la vida.



Son los reyes del meme, porque aprovechan este tipo de mensajes para poner en práctica su creatividad y originalidad.



El tercer comportamiento lo catalogan como “la venganza de los nerds”. Con ello refieren a que a pesar de que en algún momento fueron catalogados así, hoy son respetados y se considera que tienen “onda”.



Pueden reírse de todo, incluso de sí mismos. No son susceptibles a las bromas, más bien ese humor que los caracteriza hace que se fortalezcan ante la adversidad.



Siempre están a la vanguardia porque no temen probar nuevas tecnologías y detectar nuevos movimientos culturales. Son conscientes de las tendencias.



Aunque se ríen de todo no son cínicos, comprenden que todos tenemos problemas. Se preocupan por la vida y se trazan objetivos.



Al igual que el personaje Krusty, son “payasos pero con sentimientos”. El humor es parte de su defensa ante el mundo, sin embargo pueden pasar por etapas grises llenas de preocupaciones. No obstante, solo lo demuestran ante las personas más cercanas.



Otro de los comportamientos que definen es el amor -odio familiar. Con esto refieren a que pese a que pueden pertenecer a una familia disfuncional, tienden a volver a ella como su lugar de refugio y protección.



Para los integrantes de la Generación S, la amistad está ante todo. Se caracterizan por ser empáticos, inclusivos y abiertos a la diversidad.



En tanto, la tranquilidad es uno de los valores. No necesitan demasiado para sentirse bien más que poder relajarse y disfrutar del confort que les ofrece, por ejemplo, el calor del hogar.



Los primeros capítulos de la temporada 30

episodio 1 “Barts not dead” El estreno de la 30ª temporada se titula “Barts not dead”. En este capítulo, Bart se enfrentará a los matones de su escuela y terminará en el hospital. Es el primero de 23 capítulos de la temporada.





Episodio 2 “Heartbreak Hotel” “Heartbreak Hotel”, es el cuarto episodio y sucederá mientras la familia Simpson mira un reality show. Inspirados, Bart y Lisa quieren que sus padres audicionen para salir en el programa televisivo.



Episodio 3 “My way or the highway to heaven” “My way or the highway to heaven”, sigue la discusión de Dios y San Pedro sobre quiénes deben estar autorizados a entrar en el Cielo. Aparentemente Dios quiere que ingrese incluso el Sr. Burns.