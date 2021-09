"La Voz Uruguay" llegará en 2022 a Canal 10 y ya están abiertas las inscripciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La final de Got Talent Uruguay no solo sirvió para confirmar de manera oficial el regreso de la banda Márama, sino que Canal 10 aprovechó la emisión para anunciar la llegada de La Voz a su grilla, para 2022.

Tal como había adelantado TV Show, el famoso reality internacional de canto desembarcará por primera vez en la televisión nacional y lo hará de la mano de Saeta, que ya adelantó un spot y abrió las inscripciones.

"¡En 2022 se viene La Voz Uruguay!", dijo Natalia Oreiro durante la última gala de Got Talent, realizada en vivo en el Auditorio Nacional del Sodre. Acto seguido, el fondo del escenario se tiñó de rojo con el clásico logo del formato, y se dio paso a un spot en el que se prometió una gran superproducción.



Allí también se anunció que las inscripciones ya están abiertas en la web de Canal 10 y exclusivas para personas mayores de 18 años.

"Para aplicar en LA VOZ URUGUAY lo primero que tenés que hacer es subir dos VIDEOS con dos canciones que elijas cantadas a capela por vos, o acompañada únicamente por una guitarra. No es necesario grabar la canción completa, con un minuto de duración por video es suficiente", es lo primero que señala el extenso formulario de inscripción.



Luego se solicitan una serie de datos personales y se hacen preguntas varias, del tipo "¿Quién es la persona más importante en tu vida?".

¡Se viene LA VOZ URUGUAY en la pantalla del 10! 😱🎤😍🇺🇾📺 Llega el programa que estabas esperando, la versión uruguaya de un éxito internacional, ¡y vos podés participar! 🙌💪

Inscribite ahora en este link → https://t.co/gz7rNcj8Uf pic.twitter.com/FoAudtueU9 — Canal 10 (@canal10uruguay) September 21, 2021

En el apartado de perfil artístico, en tanto, se busca conocer la participación previa en programas de talento, si el postulante se dedica o no a la música, si tiene educación musical y experiencia en escenarios, si compone, si tiene referencias y si ha trabajado con alguien "famoso del sector musical".



Hasta ahora, no se conocen más detalles de la versión local de La Voz. Según supo TV Show, Agustín Casanova, jurado de Got Talent, y su colega Lucas Sugo, ya fueron contactados para ser coaches del programa, mientras que se iniciaron las negociaciones en busca de la figura internacional que es un requisito del show.