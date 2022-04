"La Voz Uruguay": historias emotivas, elogios y un concursante que descolocó al jurado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Emoción, historias de vida y varias sorpresas definieron la más reciente edición de La Voz Uruguay, el concurso de talentos de Canal 10 que ofrece un millón de pesos en premios. De la mano de los jurados Ruben Rada, Lucas Sugo, Valeria Lynch y Agustín Casanova, que mostraron su lado más exigente, se celebró una nueva ronda de audiciones a ciegas.

La encargada de inaugurar la noche fue Carmela Amorim, de 23 años, quien sorprendió al interpretar una cálida y delicada versión a guitarra y voz de "Mandolín", de Gustavo "El Príncipe" Pena. Gracias a su modulación sobre el final de la canción, Agustín Casanova dio vuelta su asiento. "Cuando empezó a subir en una pequeña escala, nos dimos cuenta del rango vocal que tenías; al principio nos costó escucharte, pero luego me encantó. Tenés una dicción recontra particular, tenés unas consonantes pronunciadas distintas y me encantó", le dijo el cantante de Márama, quien fue el único jurado en elegirla.

Bruno Vasotto, de 24 años, es bartender y compositor. Tocó en las calles de Australia y llegó a La Voz por insistencia de su hermana melliza. "Me dio el empujó y quedé", dijo antes de iniciar su audición a ciegas. Interpretó "Let Her Go", de Passenger, pero ninguno de los jurados lo eligió. "Esos nervios te juegan en contra, tu voz estaba medio temblorosa", dijo Valeria Lynch. "Transmitís mucho y esta es una buena oportunidad porque mucha gente está sabiendo de vos".



Desde Solymar, Bruno cambia la barra como bartender por el escenario de LA VOZ URUGUAY. 🍹⏭🎤 ¡Y lo hace con la canción “Let her go” de Passenger! 😍💔🎶



Auspiciado por: ARCOR y MENTHOPLUS#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/Amm4YPlcd9 — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) April 12, 2022

Lucía Tomé, de 24 años, llegó a La Voz Uruguay "para gritarle al mundo que el canto" le "llena el alma". Y para demostrarlo interpretó "Procuro olvidarte" acompañada de una pista de piano. "Esa emoción me pareció única. Te vas a mi equipo y te doy la bienvenida a La Voz", comentó la argentina, que fue la única en elegirla. Sin embargo, Casanova reveló que se arrepintió de no haber dado vuelta su asiento.



Ana Victoria Germán, de Colonia del Sacramento, es limpiadora en un banco y se propuso superar el miedo a los escenarios. Por eso, se anotó en el certamen de Canal 10 e interpretó una versión cumbiera de "Hasta el final", aunque la pista y algunos problemas de afinación hicieron que ninguno de los jurados la eligiera. "Lo hiciste bien, pero los nervios te llevaron a complicaciones de respiración y de afinación. Pero estás en un escenario y eso es lo más importante", le dijo Lucas Sugo.

Desde Colonia, Ana Victoria llega a LA VOZ URUGUAY para perseguir su pasión por el canto. 🎶🤩✌ ¡Y lo hace al ritmo de “Hasta el final”! 👏👏



Auspiciado por: DAYAMINERAL#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/YUjPVUuqiT — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) April 12, 2022

Santiago Díaz brindó una de las actuaciones más emotivas de la noche gracias a su versión de "De nada sirve". El participante, que fue futbolista pero que debió dejar su carrera tras sufrir un grave accidente de moto, es masajista y kinesiólogo, y se ganó el elogio de Rada gracias al ímpetu que le imprimó a su interpretación. Fue al equipo del cantante de "Las manzanas", quien fue el único que dio vuelta su asiento.



Sebastián Laventure, de 28 años, ya había pasado por otro concurso de Canal 10: Cantando bajitos. En ese momento tenía 9 años y allí conoció a su actual profesora de canto, que era jurado del certamen, y que lo acompañó a la audición a ciegas de La Voz. Con su emotiva versión de "When I Was Your Man", de Bruno Mars, logró que Lynch, Sugo y Casanova lo eligieran. "Qué potencia, tenés un reverendo caño y eso lo transmitís en el canto", dijo Sugo. "En mi equipo, voy a lograr que ganes La Voz", propuso Casanova. Sin embargo, el participante decidió sumarse al equipo de la argentina.

Sebastián trabaja como técnico en una sala de teatro… 🎭🙋‍♂️😉 Y esta noche decidió ser él quien sube al escenario, para audicionar con el tema “When I was your man”. 🎶🎤✌#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/jhCceaFAsE — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) April 12, 2022

Luego le llegó el turno a Rodrigo Calcagno, de Venezuela, que aseguró que su participación en La Voz es la oportunidad para mostrar su trabajo. Apenas interpretó "Pies descalzos, sueños blancos", de Shakira, Sugo preguntó, descolocado: "¡No sé qué es!", dijo Sugo. "Hombre", respondió Lynch con una sonrisa. "Tu voz es muy particular, tenés unos matices de voz femenina y masculina. Es una canción recontra difícil", dijo Casanova. En esta ocasión, ninguno de los jurados se dio vuelta.

Gabriela Benítez viene desde Rocha y se anotó en el certamen para cumplir su sueño. "Cuando tenía 18 años, se enferma mi mamá y muere de un cáncer muy agresivo. Siempre me dijo que hiciera una carrera y que luego me dedicara a la música. Estuve alejada de la música, pero me di cuenta de que no era feliz", dijo antes de cantar "Nao deixe o samba morrer". Sobre el final, Sugo dio vuelta su asiento y Benítez estalló en un llanto repleto de alegría. "Vamos a hacer cosas muy lindas", le propuso el cantante de "Amiga".

Lucía Banchero versionó "Y hoy te vi", un clásico de Eduardo Mateo, aunque ninguno de los jurados la eligieron. "Los acordes son traicioneros y escuchamos algunas desafinaciones, pero sacando eso, tenés una voz única: es mágica. Tenés tanta dulzura que transmitís paz. Ojalá vuelvas a presentarte pronto", comentó Casanova.

“La música en mi vida es luz” dijo Lucía. ✨🎶✨ Y esta noche, llegada desde Carmelo, le toca brillar en LA VOZ URUGUAY con el tema “Y hoy te vi”. 🎤🙌📺



Auspiciado por: @Movistar_UY#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/cfZMuaHlDR — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) April 12, 2022

Iván López, que sufrió el rechazo en numerosas ocasiones, se propuso cumplir su sueño de dedicarse al canto. Sorprendió con su potente interpretación de "Para abrazarte", de La Triple Nelson, que llevó a que los cuatro jurados se dieran vuelta. "Tenés tremendo rango vocal y un gran carraspeo y un buen matiz", aseguró Casanova. Sin embargo, López se sumó al equipo de Rada.

Iván no pudo dejar pasar la oportunidad de presentarse en LA VOZ URUGUAY. 🙋‍♂️🎤📺 ¡Y esta noche lo hace al ritmo de “Para abrazarte”! 😍✌🎶



Auspiciado por: EL EMIGRANTE y ESTRELLA GALICIA#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/Sr6qiwJ1yp — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) April 12, 2022

Así concluyó una nueva entrega de La Voz Uruguay. Ahora, los jurados deberán seguir sumando participantes hasta llegar a 14 voces por equipo, y así le darán espacio a la siguiente etapa del concurso de Canal 10.