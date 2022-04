"La Voz": emoción, canto y el insólito motivo por el que Lucas Sugo dejó afuera a un talento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Energía, talentos, emoción, historias de vida y hasta algún hecho insólito marcaron una nueva entrega de La Voz Uruguay, el concurso de canto de Canal 10 que continúa con las audiciones a ciegas.

Con la conducción de Natalia Oreiro, el ciclo le dio el pase a la competencia propiamente dicha a otra tanda de cantantes, hombres y mujeres con mayor o menor experiencia y con el sueño de convertirse en la mejor voz de la temporada. A continuación, el repaso a la emisión de este lunes.

audiciones Los que avanzaron a la siguiente fase

Victoria Guridi llegó con una historia tan particular como su voz. Nació en Hawaii, hija de un uruguayo y una inglesa, y sorprendió con un registro grave con el que hizo una sentida versión del clásico "Stand By Me" de Ben E. King. Cuando llegó el estribillo, Agustín Casanova y Lucas Sugo se dieron vuelta al unísono, y entre ellos estuvo la puja por la cantante. Los muchos piropos del líder de Márama que, entre otras cosas, le dijo una y otra vez que se había enamorado de su voz, dieron resultado: Victoria se fue con él y terminaron felices y abrazados.

Santiago Gutiérrez, un joven de 20 años proveniente de Tala, Canelones, llegó con otro clásico, "Ain't No Sunshine" de Bill Withers, al que le imprimió un color muy particular. A último minuto se dieron vuelta Valeria Lynch y Ruben Rada, y aunque el chico lamentó que Casanova no se diera vuelta, dijo que su corazón estaba con Rada y hacia su equipo se fue.

A último momento también se definió la suerte de Esteban Montaño, que subió al escenario con su guitarra y una interpretación de "Zona de promesas", de Soda Stereo. Parecía que todo estaba terminado para el músico, con larga experiencia en la escena local de la mano de la banda Automática y en espectáculos de jazz, pero Lynch decidió darle una oportunidad y pulsó el botón que le aseguró la continuidad en el certamen. "Lo que le vi fue una voz de rockero tremenda, y le veo mucho potencial", comentó luego de su actuación.

El paso por las audiciones a ciegas de Criss Maguna fue bien distinto. Dio probablemente la actuación más enérgica y fresca en lo que va de la fase del concurso, de la mano de "Proud Mary" de John Fogerty, y logró que todos los coaches se dieran vuelta para verla. "Yo quedé pirando", dijo Casanova, y Rada la elogió: "Cuando ya uno cree que el mundo se terminó, aparecés cantando de una manera increíble". Aunque Maguna se alegró por cada devolución, decidió irse con Lucas Sugo porque así se lo había pedido su madre. El tacuaremboense, agradecido.

En la segunda hora de la emisión de este lunes, Juan Manuel Outeiro, de 22 años, hizo que Casanova se diera vuelta en cuestión de segundos, apenas lo escuchó cantar "See You Again". Perdió la pelea con Valeria Lynch, ya que Outeiro se dejó llevar por su tendencia hacia el teatro musical. De toda su pasada, el mensaje que quedó estuvo en la entrevista previa con Natalia Oreiro: "El varón que gusta del arte sufre discriminación, ataques, pero uno tiene que poder trascender eso y gracias a eso, hoy soy quien soy".

Más emotivo aún fue el mensaje de Camila Barrios, que sensibilizó a todos con su historia de vida. La joven de Ciudad de la Costa nació con un brazo "diferente", como dijo, por lo que utiliza una prótesis. "Hoy me lo tomo con humor y hasta ahora hago chistes como: 'no me falta un brazo, a vos te sobra uno'", contó en la previa, y aseguró: "Nunca me sentí una persona con una discapacidad".

Ya en el escenario de La Voz, sorprendió con "Detrás del miedo" de Laura Canoura, una voz interesante y mucha capacidad para transmitir. Casanova fue el único que se la jugó por ella y celebró: "Ay Camila, qué voz que me encontré", a lo que su flamante fichaje le acotó: "Sí, pero desafiné". El cantante pop le dijo que la suya es una de las voces que más le llegó en lo que va de las audiciones, y Rada la alabó: "Diste una función increíble".

Fabián "Chino" Rodríguez había dejado la música hace un par de años, después de algunos proyectos frustrados, pero decidió darse una oportunidad más en La Voz. La buscó nada menos que con "Dedos", de la banda Totem de Ruben Rada, que lo hizo esperar hasta las últimas palabras de la canción para darse vuelta. "Hiciste una versión totalmente tuya, tenés una hermosa voz, veo que te gusta el rock así que te agradezco mucho. Y tenés que mejorar un poco la afinación. Te largás mucho por la voz, querés matar cantando y por momentos falta la dulzura. Yo te quiero en mi equipo porque pienso que podés mejorar muchísimo", le explicó Rada.

"Una patada cuádruple le íbamos a pegar al botón este y no nos ibas a elegir", bromeó Casanova, para justificar el hecho de que ningún otro coach pulsara el botón. Antes de que se fuera del escenario, Lynch lo aconsejó: "Me pasa que me desboco, le pongo tanta fuerza que me desafino, porque no tengo control. Buscá el control".

El cierre de la jornada fue con una disputa bastante reñida que tuvo en el centro a Facundo Sánchez, un joven de Canelones que, con 20 años, hizo "Solamente tú" de Pablo Alborán. Cautivó rápidamente a los coaches —salvo Rada, se dieron vuelta todos— a pesar de que los nervios le jugaron una mala pasada, y lo llevaron a olvidarse la letra en un par de ocasiones. Recuperó el semblante y llegó a buen puerto, y a pesar de las ya clásicas estrategias de conquista de Casanova, se fue con Sugo. "Tiró el interior", se jactó el referente de la música tropical.

etapa Los que no pasaron las audiciones a ciegas

Franco Bermúdez le aportó al concurso una de las voces más singulares y extrañas que ha sonado hasta ahora. Con apenas 17 años, sorprendió con una lectura personal de "Pensando en ti" de Paulinho Moska, que a los jurados no les alcanzó, en esta instancia, para darle una oportunidad. De cualquier modo, lo alentaron a seguir. Talento tiene.

Algo similar pasó con Luisina Castiñeiras, quien hizo una dulce versión de "Asilo" de Jorge Drexler, una canción que, para los coaches, no fue la decisión más acertada. Lynch le comentó que "tardó en acomodarse" y que la encontró "indecisa, indefinida", una idea que reafirmó después de pedirle que hiciera algunas estrofas a capella de un blues, donde la sintió mucho más sólida. Emocionada, cuando Luisina se reencontró con su madre, confesó: "No puedo creer que hice esto".

Pero la audición de Lucas Dianessi fue de las más especiales del programa. Con mucho sentimiento, interpretó a guitarra y voz "Un pacto" de Bersuit Vergarabat, y conmovió tanto a Lucas Sugo, que cuando apretó el botón para dar vuelta su silla, ya era tarde: el tema había terminado. "Escuché tu corazón, más que tu voz. Realmente transmitiste cosas", le dijo al concursante, todavía emocionado y lamentándose por su insólito error. Y le aseguró: "Nos vamos a encontrar en algún escenario".



Con esta nueva entrega de La Voz, cada team quedó con nueve participantes. Los jurados deberán seguir buscando hasta llegar a 14 voces por equipo, para darle paso a la siguiente etapa del concurso.