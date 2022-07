¿Quién se fue de "Masterchef"? Narda Lepes fue la invitada de la noche más exigente 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La más reciente emisión de Masterchef Celebrity: Uruguay inició con un desafío geográfico. Frente a un mapamundi, los siete participantes del equipo verde tenían un minuto para ubicar 10 maravillas de la arquitectura mundial en su respectivo país. Sara Perrone triunfó con nueve aciertos, mientras que Natalie Yoffe quedó última al acertar una única vez.



Antes de iniciar la prueba de eliminación, Ximena Torres reveló que la cocinera argentina Narda Lepes sería la jurado invitada de la noche. Fue ella quien anunció el segundo desafío: armar un rompecabezas con las siete maravillas del mundo moderno. "Tienen que elaborar un plato con el país que les tocó", dijo Torres.

Lepes se mostró más exigente que nunca. Perrone, que ganó la ayuda de la argentina durante siete minutos, tuvo algunos entredichos con su coach temporal. "Todo lo que te digo me devolvés cualquier fruta", le lanzó enojada a Perrone tras una discusión sobre su menú. "Me contestó mal porque quiso, pero bueno, hay gente que se agarra mal humor rápido", explicó la comunicadora.

Pero Perrone no fue la única afectada. Lepes reprochó los métodos de cocción de Carlos Malo y de Santiago Comba, y la forma de cortar las cebollas de Martín Kesman. Sin embargo, también le brindó valiosos consejos a los participantes del equipo verde.

Tras el final de la prueba, el primero en pasar al frente fue Carlos Malo, quien, inspirado en el Cristo Redentor, cocinó una feijoada. "Me gusta lo que lograste pero la fariña la tendrías que haber salteado con algo; lo otro que me falta más de porotos", comentó Lepes. "La idea era que nos transportaras a un país con tu plato, y lo lograste. Hay errores, pero lo resolviste muy bien", le dijo Torres.

Martín Kesman ofreció un risotto de hongos inspirado en el Coliseo Romano. No tuvo mucho éxito. "El tiempo te jugó en contra y le falta cocción al arroz", le reprochó la argentina. "El sabor está muy bien, pero le falta cocción", agregó Laurent Lainé.

Sara Perrone llevó un mansaf inspirado en la Ciudad de Petra. "Lo más rico del plato es el arroz y eso que pensé que era una cag**a. El problema está en la masa", aseguró Lepes. "La cocción de la carne está muy bien, pero me hubiera gustado que tu plato fuera más especiado", comentó Lainé.

Santiago Comba, que armó un rompecabezas del Chichén Itzá, presentó tacos. "Me diste bola en un quinto de las cosas que te dije", le lanzó Lepes tras probar el plato. "Te pedí que no hicieras guacamole e igual lo hiciste. La carne se quemó en la plancha porque no tenía materia grasa; un taco es una comida sexy y jugoso, pero acá todo se aplastó. Está todo muy denso... le falta sexo y rock a tu plato", agregó.

Danna Liberman, que armó un puzzle del Machu Picchu, presentó una causa limeña de limón. "Las texturas están, la causa está y el plato es muy correcto", le comentó Puglia.

Natalie Yoffe, inspirada en la Muralla China, llevó dumplings de cerdo. "Aprendiste una técnica que no es nada fácil, está muy bien hecho; espectacular", celebró Lepes. "El relleno está muy correcto, es sabroso y lo hiciste muy bien", dijo Lainé. "El esfuerzo valió la pena", agregó Puglia.

La última en pasar al frente fue Eunice Castro, que apostó por un tokka masala de pollo con cous cous tras haber armado un puzzle del Taj Mahal. "Tu plato está muy rico", comentó Lepes y los compañeros de Castro la aplaudieron. "Yo siempre supe que tenías talento para muchas cosas, pero que me hicieras viajar a la India es increíble. Me da una gran alegría verte crecer de esta manera. Te felicito", añadió Puglia.

Luego de la pausa, la cocinera argentina anunció el plato de Eunice Castro fue el mejor de la noche. Lainé, por su parte, salvó a Carlos Malo, Dana Liberman y Sara Perrone; mientras que Torres celebró el crecimiento de Natalie Yoffe y la invitó a subir al balcón del certamen.

Por lo tanto, Martín Kesman y Santiago Comba quedaron al borde de la eliminación. "Sus platos, indudablemente, fueron los que tuvieron mayores defectos", dijo Puglia antes de expulsar a Comba de la competencia culinaria. "Martín, tenés la tarjeta amarilla", le advirtió Puglia al periodista deportivo.