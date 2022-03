Fuerte cruce de Fablet y el titular de Fenapes: "¡Estás diciendo cualquier disparate!"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la recta final de la campaña por el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración, los medios de prensa se han llenado de información al respecto y en la radio y la televisión, todo se presta para el fuerte cruce de opiniones y los choques entre personalidades.

Esta mañana, donde hubo una conversación subida de tono fue en Buen Día, de Canal 4. Allí Martín Fablet y Daniel Nogueira recibieron al titular de Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), José Olivera, que integra la Comisión por el "SÍ".

Olivera se mostró contrario a la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de hacer una conferencia de prensa, y no una cadena nacional, para enviar un último mensaje en relación al "NO". Y dijo: "Tenemos una diferencia sustantiva en torno al manejo de la campaña. Toda nuestra campaña se ha estructurado en diálogo permanente con la ciudadanía. El que ha ocultado el contenido de la ley, el que ha ocultado sus efectos y no ha querido debatir, ha sido el propio gobierno".

"No, no es así, José", retrucó Fablet, mientras que Nogueira señaló: "Tu acá estás cuestionando un tema de formas, porque se cuestiona que se haya definido una conferencia de prensa (en vez de una cadena)".

José Olivera, Comisión por el "Sí", explicó por qué rechazan la conferencia de prensa del "No" 👉🏽"¿Cómo es posible sustituir a la ciudadanía (por periodistas) en el marco de un mensaje ciudadano? ¿A través de qué voceros? Deberían ser 2 mensajes claros en las mismas condiciones" pic.twitter.com/LQTTU61ou6 — Buen día (@Buendia_4) March 18, 2022

Olivera defendió su postura, a medida que iba elevando el tono: "En una contiende democrática de este tipo, lo que la ciudadanía debería haber recibido son dos mensajes claros emitidos en las mismas condiciones".



También opinó que la cobertura de los medios, en particular de los canales privados de televisión, no ha sido "pareja" en relación a las dos alternativas que conforman este referéndum.

Pero la charla ganó tensión cuando los comunicadores le preguntaron al titular de Fenapes por la resolución de la dirección general de Secundaria, basada en un informe de la División Jurídica, que aconseja hacer una denuncia penal en su contra. Esto es por haber firmado documentos al expresidente del gremio, Marcel Slamovitz, para que se le justificaran faltas por el artículo 70-10, aún cuando esto no correspondía.

Mientras que el dirigente aseguró que era la prensa la que estaba detrás de una campaña de "persecusión" en su contra, Fablet aclaró: "Pero es la Justicia la que quiere llevarlo a usted a...".

"Estás diciendo cualquier disparate. Estás diciendo cualquier disparate porque es una recomendación del jefe de Jurídica de la Dirección General de Educación Secundaria al organismo que por ahora ha desestimado", lo frenó el invitado. "Por lo tanto, con la Justicia, ningún problema. No confundamos a la gente con errores garrafales".

Cuando el coconductor continuó con su intervención, Olivera fue terminante: "¡No le voy a permitir a usted que me diga que la Justicia está interviniendo este tema porque esto es político!".



Olivera se refirió a la denuncia penal que aconsejan realizarle 🗣️"Es una persecución política sindical con una pata en el Parlamento, el diario El País y en las autoridades de la educación" @FenapesUruguay pic.twitter.com/wHcIL0s40f — Buen día (@Buendia_4) March 18, 2022

Al cierre de la entrevista, Nogueira le agradeció a Olivera por haber ido y le señaló: "Te dimos tu lugar, te dimos tu espacio, como medio privado".