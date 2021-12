La emotiva despedida de "Los Mammones" del aire: ¿qué pasará con Jey Mammon?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ayer se emitió el último programa en vivo de Los Mammones, el ciclo que va por América TV y acá se puede ver en Canal 4. El programa estrella de 2021 en la televisión argentina se despidió del aire y se desconoce aún si seguirá, aunque todo indica que no.

Eso es porque Jey Mammon, su conductor y líder, todavía no ha confirmado qué hará con su futuro laboral. Se sabe que lanzará un disco para darle cabida a su faceta de músico, y ha trascendido que cambiaría de canal para iniciar un programa diferente. Por lo pronto, él no ha confirmado nada.

Pero este jueves y con un especial musical, se cerró el ciclo 2021 de Los Mammones y la emoción no faltó.



Sobre el final, Jey dio un emotivo discurso en el que fundamentalmente agradeció a quienes hicieron posible su temporada, con la voz cortada.

"Tengo mucho para decir y a la vez muy poco", dijo el conductor. "Le quiero agradecer mucho al canal, América, a Jotax, esta productora, a Daniel Vila que fue el que dijo: yo quiero que este chabón se haga cargo de esto", siguió y mencionó a varias personas implicadas en el proceso.



Sobre Los Mammones, dijo: "Voy a ser un agradecido eterno a todo esto que sucedió. Jose (Nuñez, su productor), te quiero agradecer por tu insistencia y porque por tu insistencia acá estoy".



Jey también recordó a su padre Roque, fallecido justo después de que se estrenara Los Mammones, y habló del vínculo con la música que los unía a ambos y que hace parte de sus historias.



Visiblemente emocionado, preguntó: "¿Saben cómo se resume todo? Gracias. ¿Pero saben a quiénes gracias? A todos ustedes que están del otro lado. porque estos dos años fueron una mierda y ustedes estuvieron ahí acompañando, y este progrmama les hizo biem. Así que gracias y de nada".



Ya en el cierre definitivo y todavía enigmático, Jey Mammon mantuvo las dudas sobre su futuro pero deslizó: "Nos vemos, nos seguimos viendo".

¿Qué pasará con América y Jey Mammon?

Si bien las dudas se mantienen, antes de que Jey comenzara con su editorial, leyó un mensaje del productor José Nuñez, uno de los responsables de Jotax, que hace Los Mammones.



El texto, entre otros asuntos más sensibles, decía: "Vamos a trabajar para mantener en 2022 un espacio de música, de humor, buen energía para los televidentes que son los actores más importantes de toda esta historia".



No se aclaró si con eso se refería a América y la decisión que tomará de cara al futuro, o a la productora Jotax y el entorno de Jey Mammon. De momento solo hay dudas y el fin de semana, en la mesa de Mirtha Legrand, el conductor había avisado: "Me agarrás en un día muy particular en donde no puedo hablar demasiado más".