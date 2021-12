"Después de esto me retiro": Mirtha Legrand volvió a la tele y sorprendió con una frase

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El sábado, Mirtha Legrand volvió a su tradicional mesa de eltrece para cerrar el año con una edición especial de su programa. Aunque en invierno había vuelto a su ciclo para reemplazar a Juana Viale durante un viaje de su nieta a Europa, este retorno estuvo programado y tuvo como objetivo ponerle el broche de oro a 2021.

Legrand condujo junto a Viale La noche de Mirtha, y lideró una "mesaza" que tuvo como invitados al actor Ricardo Darín, el músico Diego Torres y los conductores Darío Barassi y Jey Mammon.

"Les tengo que contar que estoy un poquito nerviosa, como angustiada, pero estoy tan feliz de estar acá, lo deseaba tanto... Con todo mi equipo divino. Han preparado todo que es una maravilla", fue lo primero que dijo la Chiqui cuando volvió al estudio, con un brilloso vestido celeste.



Antes de que irrumpiera en el lugar, Viale había bromeado con que el set estaba repleto de amigos y conocidos, seres queridos que habían llegado por esta ocasión especial: "Todo lo bueno para ella, ¿y a mí, qué?".

Fiel a su estilo, Mirtha hizo preguntas incómodas a sus entrevistados y no salteó ninguna de las dudas recurrentes. A Diego Torres, por ejemplo, lo hizo revelar que está separado, después de algunos rumores que indicaban que ya no estaba en pareja con Déborah Bello. "Estamos pasando un momento complicado", admitió el cantante de "Color esperanza".



A Jey Mammon, en tanto, lo interrogó acerca de su continuidad en América y su futuro laboral, luego de que trascendiera que cambiará de canal. "¿Te vas, Jey?", le preguntó Legrand. "Yo el año que viene voy a sacar un disco", respondió el conductor de Los Mammones (Canal 4), y adelantó que hará teatro y que aún no sabe si estará en televisión. "Me agarrás en un día muy particular en donde no puedo hablar demasiado más", declaró, para sorpresa de los presentes en la mesa.

La vuelta de Mirtha también incluyó el saludo de Abel Pintos, que le dedicó una canción a través de un video; alguna anécdota divertida que contó Juana, de cuando la Chiqui la golpeó con la almohada porque no podía dormir por el ruido que hacían ella y sus amigas; y también mensajes de la familia. Ambar, por ejemplo, la hija de Viale que está radicada en Francia, les envió sentidas palabras desde París.



No faltó el emotivo compilado sobre la carrera de la conductora de 94 años, que emocionada, dijo: "Es verdad que les he dado mi vida. Me parece mentira que he vivido de todo, bueno y malo. Pero nunca bajé la guardia. Qué lindo homenaje, yo después de esto me retiro. Realmente es un homenaje tan lindo... Muy cariñoso".



"Estoy en condiciones, estoy memoriosa", resaltó Legrand. "Siento mucho orgullo de que a tu edad y pudiendo no hacerlo, estés acá sentada trabajando con toda la pasión que siempre le ponés y con todo el amor que le ponés a tu trabajo", la elogió su nieta sobre el final de la cena.

El programa se cerró con la canción que Jey Mammon le compuso a Mirtha, que se le cantó al piano y recuperó el icónico "¡Mierda, carajo!" que alguna vez dijo Legrand; y con el show musical que el comunicador compartió junto a Diego Torres, que interpretó una versión de "A mi manera".



"En pocos años más seré centenaria. Muchas gracias por esta vida maravillosa que me han dado", fue parte de la despedida de Mirtha.

Y justo cuando se terminaba la entrega, Jey le preguntó directamente a Legrand si, como había deslizado un rato antes, pensaba en retirarse. La Chiqui fue clara: "No lo sé. No sé qué será de mi vida".