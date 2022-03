Emoción, aplausos y hasta piropos: qué pasó en el segundo programa de "La Voz Uruguay"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Le damos la bienvenida a La Voz Uruguay. Segundo programa de audiciones a ciegas; hoy continúa la competencia", comentó Natalia Oreiro al inicio de la nueva emisión del reality show de canto que, desde la semana pasada, emite Canal 10.

De la mano de Ruben Rada, Lucas Sugo, Valeria Lynch y Agustín Casanova, a las 21.35 del lunes —y media hora más tarde después de lo anunciado por Canal 10— inició una nueva ronda de audiciones a ciegas. Y el encargado de inaugurarla fue el argentino nacionalizado uruguayo Óscar Collazo, de 34 años. Con los cuatro jurados dándole la espalda, como exige esta instancia del concurso, el participante interpretó una delicada versión de "La gloria de Dios". Cuando llegó el estribillo, Rada, Sugo y Lynch dieron vuelta sus asientos.



"Quiero tu voz", le comentó Lynch. "Sos un fuerte candidato a ganar La Voz Uruguay", agregó. Luego de más elogios a cargo del resto del jurado, Collazo decidió sumarse al equipo de Lucas Sugo. "Vamos a compartir emociones muy lindas", le prometió el cantante de "Amiga".

Luego le llegó el turno a Beth Suzacq, de 39 años, quien interpretó "Mercedes Benz", uno de los grandes clásicos de los sesenta. "Tu voz me traspasó el alma", le dijo Lynch apenas terminó su interpretación. "Se notaban tus nervios, pero no me importó... Venite a mi equipo", le propuso. La cantante, que luego le regaló varios piropos a Casanova —"Mirá lo que es... es un bombón", dijo—, fue al equipo de la argentina.

Romina Caporale apostó por una enérgica versión de "Tusa", de Karol G, que no logró seducir a los jurados. "Siento que por querer meter varios recursos, no se lució tu interpretación", le dijo Casanova. Por otra parte, Sugo destacó su "flow, estilo y vestuario".

Cami no logró superar la etapa de audiciones a ciegas. 😔🎶 Pero como dijo Lucas, ¡no hay dudas de que impactó a los coaches con su “flow”! 👊😉👏#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/yWAN3bimD0 — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) March 15, 2022

Agustín Abreu, que trabaja en la torre de control de la terminal de Tres Cruces, se lució con su versión de "Unchain My Heart", de Ray Charles. "Le imprimiste esa garra interpretativa que me encantó", comentó Lynch tras escucharlo. Sin embargo, el participante prefirió formar parte del equipo de Rada, quien elogió su trabajo.

Fabricio Capó interpretó una festiva versión de la samba "Canta, Canta, Minha Gente". Si bien ninguno de los jurados se dio vuelta, Lynch le comentó que es "un muy buen cantante". Sugo, de inmediato, agregó: "Hermano, ¡nos conocemos! Hemos compartido escenarios varias veces y ls digo que él canta muchísimo más; es un gran representante del departamento de Artigas. No me di cuenta que eras vos y debe ser por haber cantado en portugués. Te espero el año que viene".

¿Se conocían? 👋😅👀 @lucas_sugo y Fabricio parece que supieron compartir noches y bailes. 🕺💥✨ Fue un gusto verlo en #LaVozUruguay, y como dijo Valeria: "¡la música salva y ningún mal es para siempre!" 🎤👏



Auspiciado por: @mapfre_UY@negrorada @valerialynch @AguCasanova_ pic.twitter.com/UVTcN6iGi7 — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) March 15, 2022

Guadalupe Martino, de Mercedes, tuvo mejor suerte gracias a su elogiada versión de "Love On the Brain", de Rihanna. Antes de que terminara su canción, todos los miembros del jurado dieron vuelta sus asientos para ovacionarla. "Me encantó. Tenés unos recursos hermosos, tenés mucho swing al cantar y se te notó muy segura", dijo Casanova. "No sé cómo pedirte que vengas a mi equipo: te limpio la casa, te cocino, te saco a pasear y hasta te consigo el teléfono de Rihanna". Y el método le funcionó muy bien, porque Martino eligió sumarse al equipo del cantante de Márama.

Guadalupe llegó al escenario de LA VOZ URUGUAY desde Mercedes, Soriano para interpretar su propia versión de la canción "Love on the brain" de Rihanna. 🎤💥👏 ¿Qué tal suena? 📺😍🙌#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/WFVYFGd0sf — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) March 15, 2022

Facundo Burgos, de 19 años, emocionó al jurado con su interpretación de la balada "Somebody You Loved", de Lewis Capaldi. Lynch y Rada apretaron sus botones enseguida. "Me encanta cómo manejás los matices y cómo emocionás con esos recursos. Amé la versión que hiciste y la sutileza que manejás. Venite conmigo... yo sé lo que te digo", le propuso la cantante. El autor de "Malísimo", por su parte, comentó: "Te felicito, apenas te escuché cantar me di vuelta porque tenés una dulzura enorme en la voz. Disfruté muchísimo y te escucharía toda la noche". Tras escuchar esas palabras, Burgos decidió ir al equipo de Rada.

“¿Será posible?” dice Valeria. 😂🤦‍♀️ Rada convenció a Facu para que elija a su Team, y le asegura que aún le quedan recursos para hacerlo crecer como artista. 😍🙌✨#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/ZvMJkeexZA — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) March 15, 2022

Alex Pérez, de Tacuarembó, ofreció una delicada versión de "A primera vista", pero no logró conquistar al jurado. "La canción creció en el final, al principio te faltaba dicción. Después, entraste a encontrar el rumbo pero sobre el final; igual, tenés una preciosa voz y sos muy afinado", afirmó Lynch. "Escuché a un gran cantante, pero me faltó al gran intérprete. Eso ya está, pero tenés que dejar que la canción te llegue al corazón", agregó Sugo.

Lucía Meljem se llevó una ovación gracias a su versión de "Wapo Traketero", de Nicki Nicole. Lynch, Rada y Casanova eligieron a la cantante. "Me gustaron tus falsetes y esa habilidad vocal; tenés algo especial que te hace diferente", le dijo la cantante de "Ámame en cámara lenta". Luego, la participante se fue con la argentina.

Lucía se dedica al esteticismo, pero esta noche, en honor a su mariposa tatuada, se anima a transformarse en cantante. 🦋🎶✨ ¿Qué tal su versión de "Wapo traketero"? 🤩👏🙌



Auspiciado por: @Movistar_UY#LaVozUruguay | @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/qY5nYx153A — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) March 15, 2022

Sebastián Perrone cerró la noche con "La bikina" y, a último momento, Casanova dio vuelta su asiento para elegir al cantante. "La canción me llegó al alma. Tu voz es muy buena, cantaste muy bien aunque hubo algunas desafinaciones. Es una voz particular, que no he escuchado en el programa hasta ahora y creo que va a poder funcionar bien con otros miembros de mi equipo", dijo el frontman de Márama.

¡Sebastián es parte del Team de Agustín! 😎🤙 Y ambos parecen estar prontos para transitar distintos géneros musicales durante LA VOZ URUGUAY… 🎤🤝🎶



Auspiciado por: SARUBBI#LaVozUruguay | @canal10uruguay @negrorada @valerialynch @lucas_sugo @AguCasanova_ pic.twitter.com/RSRnes4NcQ — La Voz Uruguay (@lavoz_uy) March 15, 2022

ETAPA

Cómo van quedando los equipos de cada coach



Tras la segunda jornada de La Voz Uruguay, los equipos están conformados de la siguiente manera: Carolina Barreiro, Beth Suzacq, Micaela Serrón y Lucía Meljem en el Team Valeria; con Facundo Burgos, Juan José Methol, Agustín Abreu y Nicolás Narváez en el Team Rada; con Óscar Collazo, Sofía León y Natalia Cafres en el de Lucas Sugo; y con Silvina Piaggio, Guadalupe Martino y Sebastián Perrone en el de Casanova.



Las audiciones a ciegas seguirán el próximo lunes y así hasta completar los 14 participantes por equipo. Cabe recordar que en esta primera etapa, los jurados no pueden ver a los concursantes: están de espaldas al escenario y solo pueden evaluarlos por su voz. Si lo que escuchan los convence, deberán pulsar el botón para dar vuelta la silla, y ese gesto automáticamente deja al concursante en competencia. Luego queda por ver, y eso es decisión de cada participante, de qué equipo será parte, siempre y cuando más de un coach decida pujar por él.