Llanto, baile y hasta "Baby Shark": qué pasó en el primer programa de "La Voz Uruguay"

La temporada uruguaya de reality shows quedó inaugurada este lunes, con el estreno en Canal 10 de La Voz Uruguay. Es la primera edición nacional de uno de los formatos internacionales más exitosos de la televisión y en esta entrega, demostró que la producción está a la altura de las circunstancias.

La escenografía luce idéntica a la que se puede ver en las versiones extranjeras de la competencia. Al inicio, la conductora Natalia Oreiro, bastante más fresca y moderada que como se le había visto en Got Talent, anunció que la acción de La Voz ocurre en "más de 1000 metros cuadrados construidos exclusivamente" para el país.

Oreiro se encargó de presentar a los jurados y la dinámica del concurso, y de anunciar que los equipos de los coaches tendrán 14 integrantes cada uno, y que el ganador se llevará un millón de pesos. La actriz, además de esa introducción, se dedicó a recibir a los participantes a la salida del escenario, y a moderar las entrevistas que sirvieron de transición.

El resto del show fue de Agustín Casanova, Valeria Lynch, Lucas Sugo y Ruben Rada. Los cuatro definieron rápidamente los personajes que desarrollarán en esta temporada: el primero es el inquieto y jugetón, el juvenil; la segunda, la que apela a la simpatía y a sus varios años de docencia musical; el tercero, el que aboga por los sueños y la familia; y el último, el que se mueve en la línea de la ironía y la "pelea" con el resto.

La disputa entre ellos comenzó ya con la primera concursante que llegó a las audiciones a ciegas. Carolina Barreiro, una educadora de INAU, salió a escena con una típica canción para probarse en La Voz: "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" de Aretha Franklin. Rada se dio vuelta en cuestión de segundos, y al resto los conquistó con el estribillo. Eligió integrar el equipo de Valeria Lynch porque, dijo, "poder femenino, siempre".

La joven Silvina Piaggio, "Chivi", de Paysandú, fue la segunda en subir al escenario. Con los cuatro jurados dándole la espalda, como exige esta instancia del concurso, interpretó "Oncemil" del argentino Abel Pintos. Casanova, confeso fanático de Pintos, amagó desde el primer momento pero se contuvo en su silla porque esperaba "un poco más". Terminó por darse vuelta y aunque Rada salió a la puja, Piaggio optó por el "Agus-team".

El cantante de "Muriendo de plena" tuvo su revancha cuando apareció Juan José Methol, un contador público de 33 años que se anotó a La Voz en el último día de las inscripciones. Rada fue el único que se dio vuelta cuando lo escuchó cantar "I Still Haven't Found What I'm Looking For" de la banda U2. El toque de color lo puso la hija de Methol, que se subió al escenario y acabó por improvisar "Baby Shark" en un breve dúo con Casanova.

Sofía León hizo emocionar a todos con una sentida interpretación a guitarra y voz de "La niebla", de Agarrate Catalina. La primera en darse vuelta fue Lynch, que luego le dijo un elogio tan contundente como: "Así se canta, con la emoción a flor de piel". Todos los coaches pulsaron el botón para dar vuelta las sillas, y al final la muchacha optó por irse al equipo de Lucas Sugo, porque entendió que ahí estaba su mayor desafío.

Otra pasada emotiva fue la de Natalia Cafres, que conmovió a todos con su historia de vida. Era cantante en un hotel, pero hace cinco años le dijeron, relató, que su imagen ya no daba con el target del lugar, con lo que se pretendía vender. Entonces decidió abandonar la música. Acá, impulsada por sus hijas, hizo "20 de enero" de La Oreja de Van Gogh, y fue de menos a más aunque siempre intentando apropiarse de un tema bien popular. Hizo llorar a Valeria Lynch pero al final se fue con el autor de "Cinco minutos".

Pero si Natalia llevó lágrimas al estudio, Micaela Serrón llevó sonrisas y sobre todo, mucho baile. De San Carlos, Maldonado y con bastante experiencia como cantante, fue la representante de la música tropical en la primera noche. Hizo "Corazón mentiroso", sorprendió desde el arranque con una potencia notable y dejó a todos bailando. "¿Viste lo que hiciste?", le dijo Sugo, sorprendido. "Esta persona es la mujer de mi vida", aseguró Rada. Sin embargo, la joven se fue con Valeria Lynch.

Y la última gran disputa del lunes fue por el chileno Nicolás Narváez, que lleva dos años instalado en Uruguay y deslumbró a los expertos con una singular versión del tango "El día que me quieras": la llevó al flamenco y la hizo a guitarra y voz. Se dieron vuelta los cuatro, dispuestos a pelear con uñas y dientes, pero antes de la decisión del concursante, hubo tiempo para que ofreciera una demostración de música y baile junto a su pareja, Lola, bailaora del género español. A la hora de la decisión, el ganador fue Rada.

la otra cara Los que no pasaron las audiciones a ciegas

Pero el lunes también dejó algunos sinsabores, en aquellos concursantes que no lograron pasar la etapa de las audiciones a ciegas.



El primero que corrió con esa suerte fue Pablo Fernández, un joven alfarero de Minas que llegó para interpretar "One Love", clásico de Bob Marley. "Cuando arrancaste a cantar dije: 'este la va a romper como loco'", le señaló el autor de "Las Manzanas". "Y después no encontré tu estilo", explicó. "Me hubiera dado vuelta porque es una voz para salvar".

Kalinka David de Campos, salteña que llegó de adolescente a Montevideo, le puso mucha alegría y dulzura a su "Garota de Ipanema", pero no alcanzó para evitar que los nervios le jugaran una mala pasada. La canción era exigente y como si fuera poco, le costó acomodarse en el tono adecuado; de eso, Lynch se dio cuenta enseguida.

Y a la otra eliminada de la noche, la argentina María Paz Díaz, fanática del surf, de 34 años y radicada en Punta del Este, le faltó "precisión" —eso le dijo su compatriota— para hacer "Mary Poppins y el desollinador" de Fabiana Cantilo. El aliento y el abrazo de sus amigas la esperaban a la salida del escenario para animarla y contenerla.

etapa Cómo van quedando los equipos de cada coach

Así, la primera jornada de La Voz Uruguay terminó de la siguiente manera: con Carolina Barreiro y Micaela Serrón en el Team Valeria; con Juan José Methol y Nicolás Narváez en el Team Rada; con Sofía León y Natalia Cafres en el de Lucas Sugo; y con Silvina Piaggio en el de Casanova.

Las audiciones a ciegas seguirán el próximo lunes y así hasta completar los 14 participantes por equipo. Cabe recordar que en esta primera etapa, los jurados no pueden ver a los concursantes: están de espaldas al escenario y solo pueden evaluarlos por su voz. Si lo que escuchan los convence, deberán pulsar el botón para dar vuelta la silla, y ese gesto automáticamente deja al concursante en competencia. Luego queda por ver, y eso es decisión de cada participante, de qué equipo será parte, siempre y cuando más de un coach decida pujar por él.