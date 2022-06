Confusiones, quejas, polémicas y un instructivo para ver a Uruguay por TV abierta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay ganó con suficiencia a México la noche de este jueves, pero seguir el partido por televisión no fue cosa sencilla para todos. En redes sociales, algunos se quejaron de que la señal a través de AUF TV no llegaba a sus dispositivos, a pesar de haber pagado los 50 pesos correspondientes.

"Pagamos los 50 pero no nos carga. Liberen el fútbol. AUF TV no sos Netflix", se quejó, por ejemplo, la jurado de Masterchef Ximena Torres.

Pagamos los 50 pero no nos carga. #fail #Liberenelfutbol #AufTV no sos @netflix — Xime Torres El #8M es de NOSOTRAS (@XimeTorres8) June 3, 2022

A última hora, TV Ciudad llegó a un acuerdo para transmitir el partido amistoso de Uruguay ante México de este jueves. Como el encuentro solo iba por la señal abierta del canal de Intendencia de Montevideo, se generó confusión y hasta picantes debates en las redes sociales.

El militante nacionalista Guilermo Hambrook preguntó donde ver el partido. Le dijeron TV Ciudad pero como sintonizaba el canal municipal desde un cableoperador, no tenía suerte. Se quejó entonces que la señal no pusiera el partido a disposición de todos y no solo para los que sintonizan la señal desde una antena de aire.

El periodista de TV Ciudad, José María Caraballo, le respondió en Twitter. "Saluden a @Hambrook7 que está enojado porque @TVCIUDADuy está pasando el parido (sic) de Uruguay! ¡Pero qué pedazo de sorete elitista, eh! ¡Vayan a darle cariño por favor!", escribió.

La respuesta no se hizo esperar: "1) Se escribe partido. 2)No estoy enojado, solo digo que si lo van a pasar, pásenlo para todos.3) Que me digas “sorete elitista” para mi es un orgullo. 4) Como canta damas gratis, No te creas tan importante, que no lo sos, sos un pobre “periodista” de cuarta, nada más".

Caraballo lo invitó a dirimir diferencias de forma presencial. "Mala mía! Se escribe partido! Tenes razón! Pero que sos TREMENDO SORETE de eso no hay dudas, lo de las comillas, meh, no me estresa, no hago periodismo para fachos, cualquier cosa te espero en Barrios Amorin 1460, ahí debatimos lo que quieras, de 7 a 15, sin drama", replicó. Más tarde Hambrook compartiría la captura de que Caraballo lo había bloqueado en Twitter.

Mala mía! Se escribe partido! Tenes razón! Pero que sos TREMENDO SORETE de eso no hay dudas, lo de las comillas, meh, no me estresa, no hago periodismo para fachos, cualquier cosa te espero en Barrios Amorin 1460, ahí debatimos lo que quieras, de 7 a 15, sin drama.- — Josema Caraballo (@josemacaraballo) June 3, 2022

La confusión de que fuera por aire y no por cable generó que desde la cuenta oficial de TV Ciudad compartieron un instructivo con miras al partido ante Estados Unidos (del domingo) que también se verá bajo la misma modalidad. Lo mismo sucederá el 12 de junio con al encuentro despedida en Montevideo.

En caso de no contar con ella, se debe contar con una antena de TV digital. Una vez instalada, se sintoniza el canal 6.1 correspondiente al canal de la Intendencia.