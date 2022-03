Cambios en "Algo contigo": Luciana González y Fernández Insúa se despidieron del panel

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hasta ahora, 2022 ha sido un año de puro movimiento en Canal 4. Se anunciaron nuevos programas, hubo cambios en algunos formatos clásicos y nuevas caras se incorporan a ciclos establecidos. Y la lista sigue.

Es que este viernes, Gustavo Fernández Insúa anunció que abandonará el panel de Algo contigo, donde ha estado, con algunas interrupciones, durante los últimos 10 años. El comunicador era una de las figuras históricas de la propuesta vespertina que lidera Luis Alberto Carballo y ya no se lo verá frente a cámaras.

Sin embargo, Fernández Insúa continuará dentro de Algo contigo ya que asumirá un nuevo rol: el de productor periodístico. Así lo adelantó él mismo en su cuenta de Twitter, antes de la emisión de este viernes.

"Hoy me despido del panel de @AlgoContigo4, programa que quiero mucho y del que soy parte desde 2012", escribió en la red social. "Desde el lunes paso a ser productor periodístico del programa, además de nuevos desafíos que pronto les contaré".

Además de integrar Algo contigo, Insúa es parte de Radio Sarandí 690 AM, donde produce el clásico Al pan, pan de Sergio Puglia. Ya al aire, insistió en que se vienen nuevos desafíos para él en el canal y adelantó que "nos vemos en cualquier momento en pantalla".

Pero la de Insúa no fue la única salida del programa, ya que este viernes también se anunció la partida de Luciana González, que tomó por sorpresa a todos los televidentes. En el caso de la morocha, otra que lleva varias temporadas allí, su decisión sí marca el fin de un ciclo en este formato.

González manifestó que hacía tiempo que sentía que se había cumplido una etapa personal en Algo contigo, pero le habían pedido que continuara hasta ahora. Al aire, no pudo contener su emoción y leyó un mensaje que se había llevado escrito. "No nací para ver pasar la vida, no nací para estar cómodamente infeliz", manifestó.

Aunque no dio detalles de su futuro, González expresó que a veces hay que tomar decisiones dolorosas para buscar la felicidad. En sus redes sociales, su compañera de Canal 4, Andy Vila, le escribió: "Te deseo todo lo mejor en esta nueva y hermosa etapa que se viene para vos".