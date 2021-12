Balance 2021: La TV uruguaya pasó el año entre polémicas y apuestas que funcionaron

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Encarnizadas polémicas, finales o comienzos de ciclo, la apuesta por los formatos internacionales y en especial por competencias gastronómicas marcaron el 2021 en la televisión local. La noticia más triste del año fue fallecimiento de Alberto Sonsol, ocurrida en marzo pasado y que merece un capítulo aparte.



Pero antes y después, el día a día de los medios televisivos estuvo en agenda. A continuación, un repaso de los hechos más destacados del 2021.

Heridas abiertas.

Álvaro Navia y Gaspar Valverde, un vínculo que terminó de la peor manera.

A finales de enero, Gaspar Valverde dejó Polémica en el bar. La salida se enmarcó en un fuerte conflicto con Álvaro Navia. “Sentí que un amigo me soltó la mano”, declaró Valverde en una entrevista a Sábado Show a finales de febrero. Por su parte, Navia declaró que sobre la desvinculación de su excompañero “hay que preguntar en Canal 10”. Karina Vignola ha terceado en varias ocasiones con duros ataques a Navia. En la actualidad, las partes están enfrentadas judicialmente: Valverde le reclama por daños y perjuicios y el humorista también entabló una demanda similar, en especial contra Vignola quien en alguna ocasión se refirió a la situación como una “estafa”. Abogados de una y otra parte han sostenido instancias de negociación pero todavía sin acuerdo a la vista.

Cocina en tv.

Bake off Uruguay, fue el reality de cocina por el que apostó Canal 4.

El 2021 fue el primero en que todos los canales privados centraron gran parte de sus apuestas en los realities gastronómicos. La exitosa adaptación de Masterchef en Canal 10 (con una primera edición en 2017) sentó precedente y en esta temporada repitió con el formato en versión Celebrity. La ganadora resultó ser la actriz y modelo Paula Silva. Pero Teledoce también apostó a una competencia de cocina con Fuego sagrado, una versión criolla del formato Grill master. Se alzó con el triunfo Juan José Etchevarne. Canal 4 se puso a tiro en la tendencia con el estreno de Bake off Uruguay, en agosto pasado. El concurso de pasteleros sigue en curso, con la final prevista para este miércoles.

Idas y vueltas.

Los conductores Pablo Magno, Analaura Barreto y Eduardo "Colo" Gianarelli en el último programa de "Agitando" en Canal 4.

A finales de abril, Telenoche puso en marcha una renovación escenográfica y de contenidos que implicó, entre otros movimientos, el final del ciclo del meteorólogo Núbel Cisneros tras 24 años en esa pantalla. Los responsables del informativo le habían propuesto un cambio de rol al profesional del clima pero en la negociación no hubo acuerdo y se precipitó la salida. Con esta desvinculación se terminaba la era de los meteorólogos en los canales privados. Pero el invierno duraría poco. A comienzos de diciembre, Cisneros fue incorporado por Subrayado, sin contar que siempre permaneció prestando servicio en Canal 5. Otro caso de ida de Canal 4 y regreso en Canal 10 se produjo con el programa Agitando, que bajó la cortina en julio pasado por una reestructura en los contenidos, pero dos de sus conductores, Eduardo “Colo” Gianarelli y Pablo Magno regresaron a la TV con Dale que va: los sábados por Saeta.

Finales de ciclo.

Martín Kesman fue desvinculado de su canal luego de 19 años.. Foto: Leo Mainé.

En mayo, el desembarco de Showmatch a la pantalla de Teledoce generó algunos movimientos de programación. Teledoce y la productora Kubrick Media planificaron cambios de contenido y de día y horario para Algo que decir el programa que históricamente iba los viernes de noche y pasaría a los sábados. Por falta de acuerdo en estos cambios, se produjo la salida de una histórica de esa pantalla: Cecilia Bonino tras 10 años en el canal. En la actualidad se dedica a un proyecto periodístico en redes sociales. El programa sigue con la conducción de Pablo Fabregat y ha vuelto a los viernes. A mediados de julio, Martín Kesman sorprendió con el anuncio de una noticia: luego de 19 años, no renovaba el vínculo con Telemundo. La salida se produjo luego de un planteo de reformulación de las condiciones. “Cuando uno estuvo 19 años en un lugar, o evoluciona o se va. Y yo me tuve que ir. No podía pasar de ocho horas a cuatro y con un 50% del salario como me propusieron”, declaró Kesman. En la actualidad, el periodista deportivo continúa con su labor en Radio Universal, como segundo relator de la emisora.

El juego de los formatos.

Lucía Rodríguez y Germán Medina, la dupla que sorprendió al frente de "Trato Hecho: edición familias". Foto: Marcelo Bonjour

Este año ha sido confirmatorio de una tendencia mundial y cada vez más local, en la TV: la adaptación de formatos de entretenimientos. Canal 4, el último en Uruguay en sumarse a este barco, puso en pantalla Los 8 escalones (marzo) y más adelante, Sopa de letras (setiembre). En Canal 10, pusieron en marcha ¿Quién quiere ser millonario? (abril) con la conducción de Orlando Petinatti y que en 2022 sigue. Además, repitió temporada con Got talent, Pasapalabra y Polémica en el bar, entre otros formatos. En Teledoce, las apuestas de entretenimientos fueron por el lado de Trato hecho, que tuvo cambios en la conducción, La ruleta de la suerte y el estreno de 100 uruguayos dicen (noviembre), una versión local a cargo de Maxi de la Cruz.

Doble polémica.

Conrado Hughes abandonó Polémica en medio de una ídem.

A mediados de setiembre se produjo la última salida al aire de Conrado Hughes en Polémica en el bar. Tras unos días de renegociación de los términos, las partes llegaron a una sorpresiva desvinculación. ¿Qué pasó? Hughes se quejó de supuestas alusiones personales en el calor de las discusiones con Eduardo “Lalo” Fernández. La producción propuso una solución salomónica que implica una rotación entre los panelistas para que uno fuera los viernes y el otro el domingo, de modo de evitar los cruces. Pero el cambio también implicaba una renegociación económica que no llegó a buen término. “No nos pusimos de acuerdo. Como caballeros nos dimos la mano y encantados “, dijo Hughes. Fernández declaró tiempo después que su excompañero nunca le hizo un planteo de ningún tipo. “Nunca pasé el límite en una discusión con él”, dijo en entrevista con Sábado Show.

Futuro a definir.

Humberto De Vargas dejó Arriba Gente en medio de una guerra pública con su expareja.

Humberto De Vargas atraviesa por un año de turbulencias a nivel personal. La separación con su esposa por casi 25 años, Rosy Alhadeff determinó el quiebre de la familia y un encarnizado enfrentamiento judicial. En octubre, De Vargas acordó con Canal 10 una licencia de Arriba gente, aunque sigue en Vivila otra vez. En febrero, las partes hablarán sobre un eventual regreso del conductor.