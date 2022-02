Aldo Silva cumplió 30 años en "Telemundo" y sus compañeros lo hicieron emocionar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La del viernes no fue una emisión más de Telemundo para su conductor central, Aldo Silva. Es que este sábado se cumplen 30 años de su llegada al informativo de Canal 12, y por eso, sus compañeros del noticiero decidieron hacerle un homenaje al aire.

Durante la última entrega, Mariano López y Malena Castaldi acompañaban a Silva al aire cuando el primero dijo: "Le queremos contar a la gente que mañana es una fecha muy especial, para vos (señaló a Silva) y para todo el equipo de Telemundo. Porque mañana sábado 19 de febrero, este señor, nuestro compañero Aldo Silva, cumple 30 años trabajando en Teledoce".

Ante la sorpresa del informativista, que se apoyó en el escritorio y bajó la mirada, visiblemente emocionado, López continuó: "Son tres décadas trabajando en Telemundo, además", y le anunció que le harían "un mimo" para expresarle todo el cariño.

¡@aldo_silva12 cumple 30 años en Telemundo!



Desde el equipo se lo homenajeó, recordando las primeras coberturas hasta llegar a ser uno de los conductores de la edición central. pic.twitter.com/Vp2UnQT3rp — Telemundo (@TelemundoUY) February 18, 2022

Luego, Castaldi presentó un video en el que se hizo una recorrida por toda la carrera de Silva en el canal, desde sus primeras salidas al aire con, por ejemplo, el incendio del Palacio de la Luz, hasta el formato actual, pasando por las coberturas de las elecciones nacionales y momentos más relajados, como su eufórico festejo tras un campeonato de Aguada.

El homenaje terminó con un fuerte aplauso de todos los presentes en el estudio. Allí, Silva dijo: "No esperaba nada de esto, sinceramente", y se mostró muy conmovido por el gesto. "Gracias, sinceramente a todos por esto que no esperaba y me emocioné enormemente".

"No sé qué decir, tenemos que terminar acá", dijo Silva, que recordó que lleva 19 años en la conducción de Telemundo.