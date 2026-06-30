Murió Mario Melide, referente de Eldorado FM y protagonista de una etapa clave de la radio uruguaya

El comunicador y docente Mario Melide, uno de los principales impulsores de la recordada Eldorado FM 100.3, falleció a los 63 años. Su muerte generó numerosas muestras de pesar entre colegas y referentes de la radio uruguaya, que lo recordaron como un apasionado del medio y una figura fundamental en el desarrollo de una emisora que marcó a toda una generación.

El periodista Mario Juri fue uno de los primeros en despedirlo públicamente con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Falleció un hombre que fue pilar en la FM, mi tocayo Mario Melide. Gestor de la primera FM dedicada al rock en todas sus manifestaciones a nivel internacional y nacional: la emblemática Eldorado 100.3 FM. Apasionado por la radio, le brillaban los ojos cuando hablaba al respecto. Un broadcaster de pura cepa. Amigo y compinche", escribió.Juri recordó además los años compartidos junto a Melide, la pasión que ambos tenían por la radio y los conciertos que disfrutaron juntos, al tiempo que envió sus condolencias a su familia, especialmente a su hermano Jorge y a su hija Camila.

Uno de los arquitectos de una radio que hizo historia

Mario Melide fue responsable del arte institucional de Eldorado FM 100.3 desde el nacimiento de la emisora, el 18 de marzo de 1985, hasta 1990. Posteriormente se desempeñó como codirector hasta el cierre definitivo de la radio, en setiembre de 1993.

La emisora se convirtió en un verdadero fenómeno durante el retorno de la democracia. Su propuesta, centrada en el rock internacional y nacional, el blues, el jazz, el soul y las nuevas corrientes musicales latinoamericanas, rompió con el esquema tradicional de las FM uruguayas.

El proyecto había sido concebido por el ingeniero Luis Melide, padre de Mario, mientras que la dirección artística estuvo a cargo de Carlos Dumpiérrez. La premisa era ofrecer una programación distinta a la existente, con información musical, periodística y cultural presentada de manera fresca y espontánea.

Años después, Melide recordaría que incluso fueron pioneros en utilizar la frecuencia 100.3 como identidad de la emisora, una práctica que luego se volvió habitual.

Por los estudios de Eldorado pasaron algunas de las voces más influyentes de la radio uruguaya. Allí desarrollaron parte de sus carreras Daniel Figares, Orlando Petinatti, Darío Medina, Enrique Pereira, Jean Lousteau, Luis y Alberto Restuccia, Aldo Silva, Sandra Arévalo, Virginia Mujica, Gabriela Lavarello, Aldo Novick, Juanjo Moradiello, Ricardo Sapelli, Eduardo y Alejandro Espina, entre muchos otros.

La emisora también se destacó por acompañar el crecimiento del rock uruguayo de la posdictadura, brindando espacio a nuevos artistas y priorizando el criterio periodístico por encima de los intereses comerciales.

Melide solía destacar que en Eldorado existía una "regla de oro" impulsada por su padre: mantener siempre el máximo respeto y honestidad con los oyentes, los anunciantes y con el propio equipo de trabajo.

Además de su extensa trayectoria en la radiodifusión, Mario Melide fue docente de comunicación visual y sonora, actividad desde la que formó a nuevas generaciones de comunicadores.

"Debe ser seguramente la FM más recordada que hay hasta ahora en Montevideo. No es tanto la permanencia en el tiempo, sino la marca que queda en el corazón del público", declaró Melide sobre Eldorado en 2018 en ocasión de un reconocimiento que recibió por el legado de la histórica emiora.