Murió Marcelo Araujo, histórico relator argentino y conductor de “Fútbol para todos”; tenía 78 años

Este lunes por la madrugada se conoció la noticia del fallecimiento del histórico relator de fútbol argentino Marcelo Araujo. Tenía 78 años y en el último tiempo padecía problemas de salud derivados de una neumonía, informó el portal LN+. Formó parte de una dupla inolvidable junto a Enrique Macaya Márquez y estuvo al frente de programas referentes en la televisión.

Su manera de narrar lo que sucedía en las canchas de fútbol argentinas, con mucha creatividad y términos descontracturados que se salían de la forma tradicional de relatar, marcó un antes y un después en la radio y la televisión. En su destacada carrera estuvo al frente del reconocido programa Fútbol de Primera, un clásico de la televisión, emitido entre 1989 y 2004.

También trabajó en la radio deportiva Sport 80, junto a grandes colegas de su generación, relatando partidos de encuentros internacionales, Copa América, Copa Libertadores y Mundiales.

Araujo, cuyo verdadero nombre era Lázaro Jaime Zilberman, nació en Villa Crespo, Buenos Aires, el 12 de junio de 1947, y desde temprana edad se dedicó al relato deportivo. Durante muchos años fue considerado uno de los relatores más reconocidos e importantes de la televisión y la radio de Argentina. Fue la voz de inconfundibles éxitos, relatando partidos nacionales e internacionales con los comentarios de Fernando Niembro, y también junto a Enrique Macaya Márquez, en una dupla histórica en el ciclo Fútbol de Primera.

Fernando Niembro, gran colega de Marcelo Araujo. Foto: Archivo.

Araujo tenía un estilo muy personal y frases que traspasaron la pantalla y la radio, como “¿Estás crazy, Macaya?, que se convirtió en un meme previo a las redes sociales.

En la televisión lideró el histórico programa Fútbol de Primera durante varias décadas, y en 2009 pasó a formar parte de Fútbol para Todos en la televisión pública argentina, narrando los encuentros de la Primera División.

La Nación/GDA