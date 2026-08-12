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La economía de "lo atamos con alambre": el ingenioso recurso de periodistas de informativo para escuchar a Oddone

Mientras Gabriel Oddone hablaba sobre el futuro de la economía uruguaya, los periodistas apelaron al ingenio: pegaron sus micrófonos con cinta al parlante para no perder ninguna declaración y generaron una postal de la jornada.

El País
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12/08/2026, 11:14
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El recurso para tener las palabras del ministro del parlante.
Foto: Néstor Remeseiro.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, brindó este miércoles una conferencia sobre el futuro de la economía uruguaya, sus proyecciones y los desafíos que enfrenta el país. Pero mientras el jerarca disertaba, a pocos metros de allí los periodistas encontraban una solución mucho más inmediata para sus objetivos de cobertura: cinta adhesiva, un parlante y como resultado, un "racimo" de micrófonos para no perderse los dichos del secretario de Estado.

La escena ocurrió durante una conferencia organizada por LIDECO en el Sofitel de Montevideo. Para recoger las declaraciones del ministro, los equipos de los distintos canales de televisión buscaron la manera de acercar sus micrófonos al parlante que reproducía el audio de la actividad. El resultado fue una improvisada estructura que terminó convirtiéndose en postal de la jornada.

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Gabriel Oddone en conferencia en Sofitel.
Foto: Leo Mainé.

Gabriel Oddone: "El gobierno está empujando una agenda que debería hacer el sector privado"

La imagen fue captada por Néstor Remeseiro, periodista de Telenoche, y resume, con humor, una de esas situaciones que habitualmente quedan fuera de cámara. Micrófonos de Canal 4, VTV, TV Ciudad, Subrayado y otros medios quedaron literalmente sujetos con cinta pato al parlante de pie.

Lo atamos con alambre”, escribió Remeseiro al compartir la fotografía, acompañándola con una referencia a la conferencia de Oddone en el Sofitel Carrasco.

La ocurrencia tiene además una cuota de ironía involuntaria. Mientras el ministro hablaba sobre las perspectivas económicas, las proyecciones y el futuro del país, los periodistas resolvían el presente con una de las herramientas más tradicionales del ingenio uruguayo, atando y encintando.

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