"Fuego Sagrado" vuelve a Canal 12 con una gran novedad y se conocen los primeros detalles del estreno

Tras la consagración de Raquel Álvarez como campeona de la quinta edición, Canal 12 ya tiene todo encaminado para el regreso de Fuego Sagrado. El exitoso reality de asadores de La Tele estrenará su sexta temporada durante la semana del 13 de julio y presentará una variante inédita en la historia del formato: los participantes competirán en duplas.

Serán nueve parejas las que buscarán convertirse en las nuevas campeonas del certamen gastronómico, en una edición que apostará a potenciar el trabajo en equipo y la coordinación frente a la parrilla. Padres e hijos, hermanos, amigos, parejas o compañeros de trabajo integrarán las duplas que deberán superar diferentes desafíos a fuego.

El programa mantendrá a sus tres figuras centrales. Lucía Soria, Sebastián Manito y Aldo Cauteruccio volverán a desempeñarse como conductores y jurados, encargados de evaluar cada preparación y definir quiénes continúan en competencia.

La modalidad por parejas fue anunciada al cierre de la temporada anterior y luego reforzada en la promoción que ya se emite por la pantalla de Canal 12. “Si te sorprendiste viendo a nuestros participantes poner todo en la parrilla, ahora multiplicalo por dos”, expresa Soria en el spot de lanzamiento de Fuego Sagrado 5: Desafío Duplas.

La nueva temporada llegará después de una quinta edición que volvió a confirmar la vigencia del formato. La ganadora fue Raquel Álvarez, cocinera de Colonia Nicolich, quien se impuso en la final a Roxana Lorda y se quedó con el título de maestra asadora, además de un auto 0 kilómetro, un vale de compras y otros premios.

Sebastián Manito, Lucía Soria y Aldo Cauteruccio, jurados de "Fuego Sagrado 5". Foto: Difusión.

Con nuevos concursantes, desafíos renovados y la misma exigencia que caracteriza al programa, Fuego Sagrado buscará una vez más conquistar a los fanáticos de la cocina a la parrilla. Esta vez, el desafío será compartido: cada decisión, cada preparación y cada error tendrá que resolverse entre dos.

