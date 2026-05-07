El doloroso mensaje de Andrés Ojeda tras la muerte del "Vasco" Etchegorry, su encargado de prensa

El repentino fallecimiento del periodista Alejandro “Vasco” Etchegorry conmocionó al ambiente de la comunicación y también a la política, dado que el comunicador se desempeñaba como encargado de prensa del senador colorado Andrés Ojeda, quien lo despidió con un conmovedor mensaje.

A través de su cuenta de X, Ojeda compartió una fotografía de Etchegorry y expresó públicamente su dolor por la pérdida. “Con mucho dolor despedimos hoy al gran Alejandro ‘Vasco’ Etchegorry, mucho más que nuestro encargado de prensa, una pieza fundamental de nuestro equipo. Pero, por encima de todo, un gran amigo. Te vamos a extrañar mucho Vasco querido. Abrazo enorme a su familia”, escribió el legislador.

Etchegorry integraba el equipo de comunicación de Ojeda desde los comienzos de su campaña en el Partido Colorado y hasta hace poco tiempo, asesorando al senador en asuntos de prensa. Una enfermedad terminal, detactada pocas semanas atrás, determinó su fallecimiento a los 69 años.

Alejandro “Vasco” Etchegorry fue conductor y excoordinador general de Telemundo, donde desarrolló buena parte de su carrera periodística. La noticia fue comunicada oficialmente por el noticiero y también por su excompañero Alberto Kesman, quien lo recordó con emoción durante su participación en el programa radial Después de hora, conducido por Berch Rupenian.

Etchegorry, conocido en el ambiente periodístico simplemente como “el Vasco”, trabajó también en los canales 4 y 5 y en Radio Sarandí. Fue corresponsal de RAI.

Con mucho dolor despedimos hoy al gran Alejandro “Vasco” Etchegorry, mucho más que nuestro encargado de prensa, una pieza fundamental de nuestro equipox. Pero, por encima de todo, un gran amigo.

Te vamos a extrañar mucho Vasco querido.

Abrazo enorme a su familia 🫂 pic.twitter.com/uyzNq5aadQ — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) May 7, 2026

“Cuando llega el final uno siente la tristeza de la persona que se va”, expresó Kesman al referirse a la muerte de su colega y amigo. “Era un tipo robusto, fuerte, de esos que uno no imagina que puedan irse tan temprano”, agregó el relator deportivo, quien destacó además la dimensión profesional de Etchegorry dentro del periodismo nacional.

Kesman definió a Etchegorry como “un periodista completo”, capaz de abordar con solvencia temas políticos, internacionales y económicos. “Una personalidad bárbara”, resumió el comunicador al recordar al histórico referente de Telemundo.