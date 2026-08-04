Dos nuevos canales llegan a la televisión uruguaya con foco en el fútbol y deportes olímpicos

El deporte uruguayo sumó en los últimos días una nueva ventana de difusión con el lanzamiento de

DSports Uruguay (+) y COU TV, dos canales que apuntan a ampliar la cobertura de competencias nacionales y dar mayor visibilidad a disciplinas que históricamente tuvieron escasa presencia en la televisión.

Ante centenares de invitados reunidos en el Radisson Montevideo, en su mayoría vinculados al ámbito deportivo, las señales fueron presentadas oficialmente. La presentación contó con la presencia del presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso, y del presidente del Comité Olímpico Uruguayo (COU), Fernando Ucha, quienes coincidieron en destacar que la creación de estas nuevas pantallas representa un paso trascendente para el crecimiento y la difusión del deporte nacional.

Ignacio Alonso en el lanzamiento de la Copa AUF Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez.

DSports Uruguay (+) concentrará la transmisión de las competencias incluidas en el denominado "Lote 6" de los derechos audiovisuales de la AUF y es un nuevo producto del consorcio DirecTV - Torneos. La programación abarcará la Copa AUF Uruguay, el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino, los torneos de fútbol sala y fútbol playa, además de las principales competencias organizadas por la Organización del Fútbol del Interior (OFI), como la Copa Nacional de Clubes y la Copa Nacional de Selecciones.

Por su parte, COU TV será la señal oficial del Comité Olímpico Uruguayo y ofrecerá cobertura de competencias nacionales e internacionales de las distintas disciplinas olímpicas, con el objetivo de acercar al público la actividad de los deportistas uruguayos y promover deportes que habitualmente tienen escasa exposición en los medios tradicionales.

Ambas señales estarán disponibles a través de DirecTV, Flow y la totalidad de los cableoperadores de Montevideo y del interior del país. Además, en virtud de un acuerdo con Canal 5, parte de sus contenidos también tendrá difusión por televisión abierta, ampliando significativamente el alcance de las transmisiones.

En el lanzamiento, Alonso y Ucha subrayaron que la televisión constituye una herramienta clave para impulsar el desarrollo deportivo, generar nuevas oportunidades para atletas y federaciones y acercar al público competencias que hasta ahora contaban con una visibilidad limitada.

"Es una linda jornada que vamos a vivir hoy, un lanzamiento con un formato nuevo, con mas partidos, etapas previas, con la participación de todos los sectores futbolísticos del país. Un campeonato que pasa a tener cada vez mas relevancia porque tiene clasificación a copas internacionales, nada más y nada menos que a la Copa Libertadores y un campeonato que viene replicando muy bien, año a año y creciendo hoy con una mayor difusión porque va a tener centralidad en una de las señales fuertes que transmite el fútbol uruguayo", aseguró el presidente de la AUF en el lanzamiento.

Ilusionista argentino Adrián Lacroix animó la velada.



La velada fue conducida por el humorista y comunicador Maxi de la Cruz, mientras que el cierre artístico estuvo a cargo del ilusionista argentino Adrián Lacroix, quien ofreció un espectáculo especialmente preparado para la ocasión.

