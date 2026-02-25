Aparecen los primeros personajes de la nueva temporada que se viene de "¿Quién es la máscara?"

La cuenta regresiva ya empezó en Canal 12. En los pasillos de La Tele ya se dejaron ver las primeros personajes de la quinta temporada de ¿Quién es la máscara?, uno de los formatos más rendidores de los últimos años. Buitre y Buey son las máscaras que asomaron antes del anuncio oficial de la fecha de estreno, previsto para las próximas semanas.

Dìas atrás, Buitre apareció en vivo durante Desayunos informales (segunda mañana) y sorprendió en pleno estudio. Diego Jokas y Coco Echagüe no dudaron en acercarse para darle un abrazo, mientras el misterio se instalaba también entre los televidentes.

Ahora, se filtraron las primeras imágenes de Buey, una figura imponente que promete dar que hablar cuando pise el escenario.

La quinta temporada de ¿Quién es la máscara? contará con la conducción de Maxi de la Cruz, conductor de todas las ediciones anteriores, que vuelve a ponerse al frente del ciclo. Los investigadores también repiten: Sofía Rodríguez, Patricia Wolf, Fata Delgado y Pablo Turturiello integran el elenco del programa.

Respecto a los participantes, desde Teledoce se reafirma que se trata de figuras nacionales e internacionales.

Desde su estreno en 2022, la versión local del fenómeno internacional The Masked Singer se convirtió en una marca fuerte de la pantalla de Teledoce. Un dato curioso: las cuatro ganadoras hasta el momento fueron mujeres. Manuela Da Silveira se consagró como Monstruo; Annasofía Facello como Caniche; Luana Persíncula en la piel de Tigresa; y Claudia Fernández como Sapa.

El misterio, las pistas enrevesadas, la puesta en escena y las máscaras de alto impacto siguen siendo el corazón del programa, que combina competencia, humor y espectáculo musical.

El regreso se dará en un 2026 especialmente competitivo para la televisión uruguaya. Canal 10 prepara su versión local de Gran Hermano como gran apuesta del año, mientras Canal 4 avanza con la adaptación de Escape Perfecto para el prime time.

En ese escenario, Canal 12 redobla la apuesta con una fórmula que ya probó su eficacia.

