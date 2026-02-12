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El País TvShow Teatro y Carnaval

Tablados para hoy 12 de febrero de 2026: programación completa para este jueves y agenda del Teatro de Verano

La actividad del Concurso Oficial en el Teatro de Verano y lo que ocurre en los tablados completan una noche más la oferta carnavalera. ¿Dónde ir a ver Carnaval hoy con entrada libre?

El País
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12/02/2026, 02:52
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Carnaval 2024
Público mirando el espectáculo de carnaval en el tablado del Velódromo Municipal de Montevideo.
Foto: Darwin Borrelli

Avanza la segunda rueda del Concurso de Carnaval, que hoy recibirá en el Teatro de Verano Ramón Collazo a tres murgas y una revista, Carambola, que será la encargada de abrir la velada.

Además, hay tablados en los distintos barrios y abren dos con entrada libre.

"¿Y eso qué mier... es?": la inesperada presencia que interrumpió la actuación de Los Chobys en Teatro de Verano

A continuación, la agenda de tablados para hoy, con todos los espectáculos, los escenarios y los precios.

La etapa del Concurso para hoy

CONCURSO OFICIAL
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.

Segunda rueda, etapa 4:

  • Carambola (revista)
  • Don Bochinche y Cía (murga)
  • Gente Grande (murga)
  • La Trasnochada (murga)

Desde $ 320, Abitab.

El plantel de la murga Don Bochinche y Compañía durante el ensayo en Las Acacias.
El plantel de la murga Don Bochinche y Compañía durante el ensayo en Las Acacias.
Foto: Ignacio Sánchez.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Curtidores de Hongos, La Margarita, Patos Cabreros, Falta y Resto, La Nueva Milonga.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Zíngaros, Caballeros, Momosapiens, Los Muchachos.
Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Yambo Kenia, Falta y Resto, Sociedad Anónima, Caballeros, La Gran Muñeca.
Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Integración, La Gran Muñeca, Cayo la Cabra, Curtidores de Hongos.
Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
La Compañía, Curtidores de Hongos, Tabú, La Gran Muñeca, Falta y Resto, Zíngaros.
Desde $ 450, Redtickets. Beneficios en boletería.

NUEVO CARRUSEL
India Muerta y Tembeta. A las 20.00.
Jorge, Cayó la Cabra, Jardín del Pueblo, La Nueva Milonga, Patos Cabreros.
Mi Entrada, $ 130.

CARNAVAL DE A PIE
Tito Frioni, Anzani 1910. A las 20.00.
La Gran Muñeca, Momosapiens, Más que Lonja.
Entrada libre.

ESCENARIOS MÓVILES
Plaza Giraldez (Faros y Firmamento). A las 20.00.
Doña Bastarda, Los Adams, Los Rolin.
Entrada libre.

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