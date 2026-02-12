Tablados para hoy 12 de febrero de 2026: programación completa para este jueves y agenda del Teatro de Verano

Avanza la segunda rueda del Concurso de Carnaval, que hoy recibirá en el Teatro de Verano Ramón Collazo a tres murgas y una revista, Carambola, que será la encargada de abrir la velada.

Además, hay tablados en los distintos barrios y abren dos con entrada libre.

A continuación, la agenda de tablados para hoy, con todos los espectáculos, los escenarios y los precios.

La etapa del Concurso para hoy

CONCURSO OFICIAL

Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.

Segunda rueda, etapa 4:



Carambola (revista)

Don Bochinche y Cía (murga)

Gente Grande (murga)

La Trasnochada (murga)

Desde $ 320, Abitab.

El plantel de la murga Don Bochinche y Compañía durante el ensayo en Las Acacias. Foto: Ignacio Sánchez.

Todos los tablados para hoy

1° DE MAYO

Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.

Curtidores de Hongos, La Margarita, Patos Cabreros, Falta y Resto, La Nueva Milonga.

Desde $ 180, en venta en Redtickets.

CLUB MALVÍN

Legrand 5163. Desde las 20.00.

Zíngaros, Caballeros, Momosapiens, Los Muchachos.

Desde $ 200, Redtickets.

MONUMENTAL DE LA COSTA

Parque Roosevelt. A las 20.00.

Yambo Kenia, Falta y Resto, Sociedad Anónima, Caballeros, La Gran Muñeca.

Redtickets, desde $ 165.

TABLADO DEL PARQUE

Reissig y Sarmiento. A las 19.30.

Integración, La Gran Muñeca, Cayo la Cabra, Curtidores de Hongos.

Redtickets, desde $ 170.

VELÓDROMO MUNICIPAL

Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.

La Compañía, Curtidores de Hongos, Tabú, La Gran Muñeca, Falta y Resto, Zíngaros.

Desde $ 450, Redtickets. Beneficios en boletería.

NUEVO CARRUSEL

India Muerta y Tembeta. A las 20.00.

Jorge, Cayó la Cabra, Jardín del Pueblo, La Nueva Milonga, Patos Cabreros.

Mi Entrada, $ 130.

CARNAVAL DE A PIE

Tito Frioni, Anzani 1910. A las 20.00.

La Gran Muñeca, Momosapiens, Más que Lonja.

Entrada libre.

ESCENARIOS MÓVILES

Plaza Giraldez (Faros y Firmamento). A las 20.00.

Doña Bastarda, Los Adams, Los Rolin.

Entrada libre.