Tablados para hoy 12 de febrero de 2026: programación completa para este jueves y agenda del Teatro de Verano
La actividad del Concurso Oficial en el Teatro de Verano y lo que ocurre en los tablados completan una noche más la oferta carnavalera. ¿Dónde ir a ver Carnaval hoy con entrada libre?
Avanza la segunda rueda del Concurso de Carnaval, que hoy recibirá en el Teatro de Verano Ramón Collazo a tres murgas y una revista, Carambola, que será la encargada de abrir la velada.
Además, hay tablados en los distintos barrios y abren dos con entrada libre.
A continuación, la agenda de tablados para hoy, con todos los espectáculos, los escenarios y los precios.
La etapa del Concurso para hoy
CONCURSO OFICIAL
Teatro de Verano, Rambla Wilson s/n esq. Cachón. A las 20.30.
Segunda rueda, etapa 4:
- Carambola (revista)
- Don Bochinche y Cía (murga)
- Gente Grande (murga)
- La Trasnochada (murga)
Desde $ 320, Abitab.
Todos los tablados para hoy
1° DE MAYO
Av. de las Leyes y Gral. Flores. Desde las 19.30.
Curtidores de Hongos, La Margarita, Patos Cabreros, Falta y Resto, La Nueva Milonga.
Desde $ 180, en venta en Redtickets.
CLUB MALVÍN
Legrand 5163. Desde las 20.00.
Zíngaros, Caballeros, Momosapiens, Los Muchachos.
Desde $ 200, Redtickets.
MONUMENTAL DE LA COSTA
Parque Roosevelt. A las 20.00.
Yambo Kenia, Falta y Resto, Sociedad Anónima, Caballeros, La Gran Muñeca.
Redtickets, desde $ 165.
TABLADO DEL PARQUE
Reissig y Sarmiento. A las 19.30.
Integración, La Gran Muñeca, Cayo la Cabra, Curtidores de Hongos.
Redtickets, desde $ 170.
VELÓDROMO MUNICIPAL
Av. Ramón V. Benzano 3471. Desde las 20.00.
La Compañía, Curtidores de Hongos, Tabú, La Gran Muñeca, Falta y Resto, Zíngaros.
Desde $ 450, Redtickets. Beneficios en boletería.
NUEVO CARRUSEL
India Muerta y Tembeta. A las 20.00.
Jorge, Cayó la Cabra, Jardín del Pueblo, La Nueva Milonga, Patos Cabreros.
Mi Entrada, $ 130.
CARNAVAL DE A PIE
Tito Frioni, Anzani 1910. A las 20.00.
La Gran Muñeca, Momosapiens, Más que Lonja.
Entrada libre.
ESCENARIOS MÓVILES
Plaza Giraldez (Faros y Firmamento). A las 20.00.
Doña Bastarda, Los Adams, Los Rolin.
Entrada libre.
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