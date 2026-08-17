Luto en el Carnaval: falleció Roberto Romero, Figura de Oro y referente de varias categorías

El Carnaval uruguayo vive momentos de luto. Este lunes se conoció el fallecimiento de Roberto Romero, reconocido actor y referente de distintas categorías, que en 2024 había sido distinguido con la Figura de Oro del Carnaval por su trayectoria y aporte a la fiesta popular.

La noticia fue comunicada por distintas cuentas vinculadas al Carnaval. Calle Febrero fue una de las primeras en hacerse eco de la muerte y recordó que Romero participó como técnico y actor en parodistas, murgas y comparsas a lo largo de más de tres décadas.

Desde Valores, la comparsa en la que obtuvo el máximo galardón como Figura de Oro en 2024, lo despidieron con especial emoción. “Un actor y ser humano de oro”, escribieron en redes, donde destacaron su experiencia, humildad y generosidad. “Un orgullo inmenso y un placer compartir la familia con este artista”, agregaron.

También Momosapiens, conjunto con el que mantuvo un vínculo especialmente fuerte y en el que protagonizó recordadas parodias, expresó su pesar: “Con inmenso pesar despedimos al querido ‘Negro’ Roberto Romero, hombre de esta casa que transmitió sabiduría tanto encima como debajo del escenario”. Y concluyeron: “Se va una parte de la familia Momosapiens y de nuestra historia. Te recordaremos siempre. Volá alto”.

Romero había nacido en Montevideo el 17 de enero de 1958 y desde muy joven supo que quería actuar. Comenzó a estudiar teatro en 1977, en la Casa de la Cultura del Prado, con Elena Zuasti, y luego se incorporó al workshop de teatro de la Alianza Uruguay-Estados Unidos. A lo largo de su carrera también desarrolló una extensa trayectoria teatral y docente.

Lamentamos informar el fallecimiento de Roberto Romero, figura de Oro del carnaval. Participó como técnico y actor en parodistas, murgas y comparsas a lo largo de más de tres décadas. pic.twitter.com/3d7nztjY4Y — Calle Febrero (@CalleFebrero) August 17, 2026

Su debut en Carnaval llegó en 1988 con Los Sandros, y desde entonces pasó por prácticamente todas las categorías. Integró humoristas Los Dundees, actuó durante varios años en la revista La Compañía, fue parte de Momosapiens, participó en la comparsa Cuareim 1080 y desde 2020 se convirtió en una de las figuras de Valores.

En parodistas dejó especialmente marcada su presencia en Momosapiens, donde brilló en espectáculos como Edipo Rey, Leonardo da Vinci y El rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda.

Uno de sus momentos destacados llegó con Cuareim, donde protagonizó junto a Edelweiss Loyate una escena ambientada en el conventillo Medio Mundo que quedó entre los recuerdos de quienes siguieron aquel Carnaval.

Su vínculo con Valores terminó de consolidarse desde 2020, cuando interpretó a un abuelo en Nostalgias de vereda. Desde entonces, ese apodo quedó asociado a él dentro de la comparsa. “Soy el abuelo de la comparsa, con todo lo lindo que la palabra abuelo significa”, había contado a El Observador.

En 2024, tras el primer premio de Valores, llegó el reconocimiento más importante de su carrera: la Figura de Oro del Carnaval, distinción que recibió con sorpresa y emoción. “No lo esperaba”, había confesado entonces.

Con su partida, el Carnaval despide a un artista que durante más de tres décadas transitó escenarios y personajes, dejando una huella que hoy sus compañeros y distintas agrupaciones resaltan con cariño y dolor.