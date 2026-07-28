Lucho Mellera volverá a presentarse en Montevideo: fecha, lugar, precios de las entradas y cómo comprarlas

Reconocido por sus shows de standup y considerado uno de los mejores comediantes de su generación, el argentino Lucho Mellera se presentará en el Antel Arena este 13 de setiembre.

Su estilo consiste en señalar algunos fenómenos del día a día e incluye mucha interacción con el público. En más de una ocasión, sus intercambios con la audiencia se hicieron virales en redes sociales luego de ser subidas. Allí se lo ve dialogando con los espectadores y muchas veces participando de debates de pareja y amigos.

Su canal de YouTube tiene 1,3 millones de suscriptores y sus video más populares rondan los dos millones de visualizaciones.

Las entradas para el show están disponibles en Tickantel desde 1800 a 2300 pesos.

Con una trayectoria en el género que comenzó en 2008, fue el primer comediante en hacer un show de stand up en un estadio argentino. Junto a su colega Lucas Lauriente, llenaron el Luna Park en 2016.

Dicho show también pasó por Montevideo en 2015, cuando la dupla se presentó en La Trastienda. En 2022 se presentó en el Teatro Stella y ha sido un visitante asiduo a Uruguay.

Su colaboración no se limita a espectáculos. También forman parte de un podcast junto a Nicolás De Tracy y Victor Medina llamado Aislados. Todos los miércoles se suben nuevos episodios en su canal de Spotify y YouTube.

En 2018, Mellera estrenó Infantiloide, un especial de comedia en Netflix. Ha trabajado junto a Comedy Central e incursionó en la actuación en Felices los 6, una serie de HBO Max.

Mellera, quien nació en Buenos Aires en 1985, ha hecho giras nacionales por Argentina, pero también se ha presentado en países como México, España y Estados Unidos.