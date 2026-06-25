Hace poco más de una década, cuando todavía actuaban para unas pocas decenas de personas, los integrantes de Pequeño Pez solían divertirse imaginando futuros imposibles. Frente a una cámara se grababan anunciando giras europeas, funciones en grandes teatros y escenarios cada vez más importantes. En aquel entonces el proyecto todavía buscaba su identidad y esos objetivos parecían más un juego que un plan.

Sin embargo, algo de aquella intuición terminó haciéndose realidad. Lo que comenzó como una compañía teatral se transformó en una de las propuestas de música para las infancias más exitosas de habla hispana. Hoy, Pequeño Pez suma más de un millón de oyentes mensuales en plataformas digitales, millones de reproducciones en YouTube y una creciente comunidad de familias que los acompaña en América Latina y Europa.

Detrás del proyecto están los argentinos Ceci Peredo, conocida como Galaxia, e Iván Fonrouque, alias Cone. Aunque la música ocupa hoy el centro de la escena, ambos destacan que el ADN teatral sigue presente en los personajes, los títeres, el humor y la forma de construir cada canción.

Quizás por eso Pequeño Pez se distingue dentro del universo infantil. Sus canciones no son únicamente melodías pegadizas: construyen personajes, cuentan historias, invitan al movimiento y generan espacios de juego. Todo dentro de un universo visual artesanal, con vestuarios pintados a mano, ilustraciones, animaciones y una estética que privilegia el detalle por encima de la velocidad que muchas veces imponen las plataformas digitales.

Pequeño Pez. Foto: Difusión.

El gran momento del grupo volvió a quedar en evidencia con su regreso a Uruguay: las entradas para la función de La Fiesta, prevista para el 30 de junio en la sala mayor del Auditorio Adela Reta, se agotaron en apenas ocho horas. Por eso sumaron una segunda presentación ese mismo día, quedan pocas entradas por Tickantel.

Sobre el crecimiento del proyecto, la creación de contenidos para las infancias y el espectáculo que traerán a Montevideo, Galaxia y Cone conversaron con El País.

—Vienen de una gira exitosa y agotaron una función en el Auditorio Adela Reta en pocas horas. Cuando comenzaron haciendo funciones para 50 personas, ¿imaginaban llegar a esta dimensión?

Iván Fonrouque: No, a esta escala no. Siempre trabajamos muchísimo y apostamos al trabajo, pero lo que se destapó fue muy grande.

Ceci Peredo: Superó cualquier expectativa. Hace poco recordábamos que hace diez años jugábamos con una cámara y nos filmábamos diciendo: “El año que viene tenemos gira europea, tenemos el Gran Rex”. Era un juego, porque en ese momento hacíamos funciones para muy poca gente.

Iván: Era como imaginar algo imposible. Pero terminó pasando.

—Ustedes comenzaron en el teatro. ¿Qué queda hoy de ese lenguaje dentro de Pequeño Pez?

Iván: Muchísimo. En los shows tenemos pequeños sketches entre canciones y eso está construido desde la dramaturgia. También los personajes, los títeres, el circo y muchas otras disciplinas que vienen de nuestra experiencia teatral.

Ceci: Incluso en las canciones. Muchas describen cómo es un personaje, cómo se viste o quiénes lo rodean. Eso viene de haber escrito teatro durante tantos años.

—Las canciones también tienen una cuota lúdica y corporal. ¿Cuándo descubrieron que el cuerpo iba a ser tan importante como la música?

Iván: Fue algo que fuimos descubriendo. Al principio las canciones eran más historias, pero empezamos a encontrar mucho juego y vimos cómo los chicos nos imitaban.

Ceci: Hubo un momento clave que fue la pandemia. Cuando dejamos de hacer shows presenciales empezamos a conectarnos por Zoom con familias y escuelas. Ahí apareció la necesidad de atravesar la pantalla. Empezamos a inventar juegos con las manos y movimientos para interactuar con los chicos.

Iván: Muchos de los juegos que después se volvieron virales nacieron en esa etapa.

—A pesar del crecimiento, mantienen una estética muy artesanal.

Ceci: Sí, porque cada propuesta está muy pensada. Nos cuesta seguir el ritmo que muchas veces imponen las plataformas porque preferimos tomarnos el tiempo para que cada contenido esté realmente trabajado.

Iván: Los vestuarios están pintados a mano por Ceci y confeccionados por su mamá. Está todo hecho en casa y con muchísimo amor.

Pequeño Pez. Galaxia y Cone. Foto: Difusión.

—Han hablado de la importancia de ofrecer contenidos de calidad para las infancias. ¿Qué sienten que falta hoy en ese universo?

Iván: A veces las plataformas empujan a producir de manera muy acelerada y cuando todo se hace tan rápido muchas veces se pierde calidad.

Ceci: Nosotros trabajamos mucho cada canción, cada video y cada vestuario. No nos interesa seguir tendencias por obligación. Nos interesa que el proyecto nos represente y tenga algo valioso para decir.

Iván: También escuchamos muchísimo a las familias. Muchas canciones nacen de esas conversaciones.

—Sus canciones son, para muchos niños, el primer contacto con géneros como el rock, el reggae o la cumbia.

Iván: Sí, muchas veces somos la primera música que escuchan. Aprenden sus primeras melodías, sus primeras palabras y hasta conocen sus primeros instrumentos con nosotros.

Ceci: Y es hermoso ver cómo incorporan todo eso. A veces suben videos cantando una canción y no solo cantan la letra: también tararean las melodías de los instrumentos.

—¿Existe una responsabilidad especial al trabajar para un público tan pequeño?

Ceci: Muchísima. Los chicos absorben todo.

Iván: Por eso cuidamos mucho los estímulos. Vivimos en una época de sobreestimulación permanente y pensamos mucho qué mostramos y cómo lo mostramos.

—Personajes como Romario parecen invitar a reflexionar sobre la diversidad y la empatía.

Ceci: Sí, absolutamente. Romario es un dinosaurio diferente. Es sensible, le gusta leer, mirar las estrellas y tiene como mejor amigo a un canario. Nos inspiramos mucho en la idea de empatía.

Iván: Nos encanta cuando los chicos nos dicen: “Romario es como yo”. Algunos usan anteojos como él, otros se sienten identificados con su personalidad.

—Ahora vuelven a Uruguay. ¿Qué se va a encontrar el público?

Ceci: Estamos felices porque una de las funciones se agotó muy rápido y tuvimos que sumar otra.

Iván: Van a encontrarse con el show más grande y más completo que trajimos hasta ahora. Estamos celebrando 11 años de trayectoria y queríamos hacer algo especial.

Ceci: Además escuchamos mucho a las familias. Tenemos siete discos y muchísimas canciones, así que solemos consultar cuáles son las que más ganas tienen de escuchar.

Iván: El espectáculo se llama La Fiesta y reúne los grandes éxitos del grupo, pero también suma nuevas canciones y varias sorpresas.