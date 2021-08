Estas son las series y películas más vistas por los uruguayos en Netflix ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El feriado es una buena ocasión para investigar en el Top 10 de lo más visto en Netflix por los uruguayos, un ranking que marca tendencias de popularidad y que, desde hace días, está dominado por El reino (foto).

Estrenada el 13 de agosto, la serie argentina se mantiene en la cima del ranking mientras genera polémicas y divide aguas. Es el relato de un candidato a vicepresidente que debe tomar el lugar de su compañero de fórmula, asesinado, mientras se intenta averiguar por qué lo mataron. Están Diego Peretti, Chino Darín, Nancy Dupláa y más piezas de un elenco importante al servicio de una creación de Marcelo Piñeyro y Claudia Piñeiro, que cosecha tantos fanáticos como detractores por su cruce entre la religión y la política.

Después aparece Sweet Girl, película estrenada la semana pasada y protagonizada por Jason Momoa. Luego de Game of Thrones y Aquaman, el actor se vuelve un héroe de acción en este film que coprotagoniza Isabel Moner (Dora y la ciudad perdida) y dirige Brian Andrew Mendoza. Son un padre y una hija tratando de escapar de las personas que se relacionan, de alguna manera, con la muerte de la esposa/madre.



El podio lo completa El cartel de los sapos: El origen, nueva serie sobre el negocio del narcotráfico. Lanzada este mes, se centra en las figuras de los hermanos Leonardo y Emanuel Villegas, y su negocio de drogas en Cali, Colombia. Está inspirada en hechos reales y tiene 60 capítulos, así que no es un plan para maratonear.

En la lista de lo más visto viene después la segunda temporada de la serie española Valeria, sobre la saga de novelas romántico-eróticas de Elísabet Benavent. Luego aparecen la película El asesino de las postales, flojo thriller de Danis Tanović que está teniendo revancha desde que llegó a la plataforma; y la animación The Loud House: la película, que está basada en una tira de Nickelodeon.



El ranking sigue con el thriller alemán La isla negra, sobre los oscuros secretos de un paraje justamente aislado; con la serie de comedia La directora, creada por Amanda Peet y protagonizada por Sandra Oh; la serie dramática Los derrotados que transcurre en la Berlín de la posguerra; y se cierra con For Life, este drama legal que desembarcó en la plataforma con la primera temporada.

Siguiendo la tendencia de Netflix, ahora el servicio de streaming Amazon Prime Video también ofrece un ranking de popularidad por país.