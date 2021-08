Amazon Prime Video: ¿cuáles son las series y películas más vistas por los uruguayos ahora?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Amazon Prime Video siguió los pasos de Netflix y ahora también ofrece su propio ranking por país. La plataforma habilitó la lista de lo más visto por los uruguayos, con tres segmentaciones: una genérica, una divida por series y otra por películas.

El Top 10 deja en claro que en este servicio de streaming, el público es mayor consumidor de series, ya que de los diez contenidos generales con mejor audiencia nacional, nueve son series, varias de ellas originales. La única película colada es la animación Angry Birds 2, que llegó recientemente al catálogo.

Así, lo más visto por los uruguayos en Amazon Prime Video es la cuarta temporada de The Good Doctor (foto principal). El drama médico es protagonizado por Freddie Highmore como el doctor Shaun Murphy, un brillante cirujano que tiene Trastorno del Espectro Autista y debe compaginar su vida profesional con la personal, con todo lo que eso implica. Los nuevos episodios se estrenaron en exclusiva en este servicio.



Por detrás se ubica la segunda temporada de Modern Love, estrenada el viernes pasado. La ficción basada en una conocida sección de historias de amor del diario estadounidense New York Times, lanzó ocho nuevos capítulos que funcionan como unitarios, todos atravesados por ese elemento común que es el amor en diversas formas.

El podio lo completa DOC: Una nueva vida, otro drama médico pero en este caso italiano y basado en hechos reales. Tiene, hasta ahora, una única temporada disponible en la plataforma.



El ranking de las 10 series más vistas en Amazon Prime Video lo cierran ahora la de ciencia ficción S.O.Z: Soldados o zombies (su título ya sirve de adelanto); Cruel Summer, un flamante thriller psicológico adolescente con Jessica Biel como productora; la telenovela argentina Esperanza mía, que protagonizaron Lali Espósito y Mariano Martínez; la clásica comedia The Big Bang Theory, la animación Invencible, el elogiado drama This Is Us y la sátira de superhéroes The Boys.

En cuanto a las películas, después de Angry Birds 2 aparece el animé Evangelion: 3.0 + 1.01 Triple que acaba de llegar al servicio. Es el cierre de la serie Rebuild of Evangelion de Hideaki Anno y es todo un fenómeno entre los fanáticos del género.

Luego viene Sin remordimientos, con Michael B. Jordan como un héroe de acción en busca de una venganza personal que se mezcla con una conspiración internacional. Es una típica película de acción basado en la novela del autor Tom Clancy.



Otra cara conocida aparece en la lista y es la de Chris Pratt, la estrella del film original de Amazon Prime Video La guerra del mañana, una de ciencia ficción con los humanos viajando al futuro para luchar contra unos aliens voraces, y así evitar la extinción de la especie.

En quinto lugar aparece Aquaman, con Jason Momoa como el famoso superhéroe de DC Comics. Y luego vienen la película de terror turca Escuadrón de lobos; Venom, otra de DC pero esta vez con Tom Hardy; Jolt, floja comedia de acción con Kate Beckinsale; el romance juvenil de After: en mil pedazos; Spider-Man: Lejos de casa para seguir con los superhéroes, y cierra la última versión de Hombres de negro, Internacional.



Estos rankings cambian constantemente, pero sirven para seguir las tendencias y, quizás, orientar al espectador que nunca sabe con qué quedarse ante tantas opciones.