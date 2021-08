¿Cuándo se estrenan "Succession", "Only Murders in the Building" e "Impeachment"?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los fanáticos de las series pueden festejar, ya que tres de las producciones más esperadas de los próximos meses, anunciaron su estreno. Aquí un repaso por esos tres títulos que llegarán en breve a televisión y streaming.

"Succession", en octubre por HBO

Brian Cox, el patriarca de "Succession"

Bastó una foto en el perfil oficial de Twitter con una palabra, para que la red social del pajarito convirtiera en tendencia a la serie Succession. En la imagen se ve a Brian Cox, el genial actor que interpreta al patriarca Logan Roy en la ficción, mirando al horizonte y acompañado de la palabra "Octubre", como único mensaje.

De esta forma, la producción de HBO, que se llevó el premio Emmy a mejor serie dramática, anunció su ansiado regreso. Y si bien todavía se desconoce qué día del mes marcará su vuelta, sí se sabe que esta tercera temporada contará con apenas ocho capítulos (en lugar de los 10 de siempre) y que parte de las grabaciones se realizaron en Italia.

Como siempre la trama es uno de esos secretos bien guardados, y según dijo Cox, solo él conocía los detalles del arco narrativo de lo que vendrá. En líneas generales, girará en torno a la traición de Kendall (Jeremy Strong) y la lucha familiar que eso generará entre sus hermanos para quedarse con el manejo de las empresas.

"Only Murders in the Building", 31 de agosto en Star+

Imagen de la serie "Only Murders in the Building". Foto: Difusión

El lanzamiento de Star+, el 31 de agosto, llega con interesantes novedades, entre ellas la serie Only Murders In The Building que protagonizan Steve Martin, Martin Short y Selena Gómez. La trama de esta comedia de misterios gira en torno a tres extraños (Martin, Short y Gómez), quienes comparten la obsesión por las historias de crímenes verdaderos y pronto se encuentran envueltos en uno.

Cuando ocurre una muerte en su exclusivo edificio de apartamentos del Upper West Side de Nueva York, estos tres vecinos sospechan que se trata de un asesinato y emplean sus conocimientos de crímenes verdaderos para descubrir la verdad. Cuando graban un podcast para documentar el caso, los tres descubren los complejos secretos del edificio, que se remontan a muchos años en el pasado. Y se dan cuenta de que podría haber un asesino viviendo entre ellos, por lo que tendrán que resolver las distintas pistas antes que sea demasiado tarde.

Cómo creen que se va a llamar el perris 🐶 en #OMITB?



Hay tiempo hasta el 31 de agosto para descubrirlo (como el resto de los misterios de la serie). pic.twitter.com/dVSr1s91av — Star+ Latinoamérica (@StarPlusLA) August 21, 2021

"Impeachment: American Crime Story", en setiembre

Imagen de la serie "Impeachment: American Crime Story". Foto: Difusión

Se hizo rogar esta serie, pero finalmente se estrenará el 7 de setiembre en Estados Unidos. En Uruguay todavía no tiene fecha de estreno, aunque seguramente llegue pronto a través del servicio de streaming Star+.

American Crime Story: Impeachment es la tercera temporada de la antología de Ryan Murphy (las anteriores fueron American Crime Story: Estados Unidos contra O.J. SImpson y American Crime Story: Versace), que ahora se adentra en la historia de la becaria Monica Lewinsky y el escándalo que dinamitó la presidencia de Bill Clinton.

La actriz Beanie Feldstein (hermana del actor Jonah Hill y nominada al Globo de Oro por la comedia Booksmart) interpreta a Lewinsky en esta serie que toma como fuente el libro de Jeffrey Tobin, A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President.

Como en todas las producciones de Murphy, hay un imponente reparto principal que integran Eddie Falco como Hilary Clinton y Clive Owen como Bill. Además estarán Mira Sorvino, Dan Bakkedahl, Joseph Mazzello, Blair Underwood, Kevin Pollak y Patrick Fischler, entre otros. La temporada constará de diez episodios.