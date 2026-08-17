Qué se sabe de la muerte de Hayden Panettiere a los 36 años: la llamada al 911 y las últimas horas de la actriz

La sorpresiva muerte de Hayden Panettiere, actriz estadounidense conocida por sus papeles en las series Heroes y Nashville y en la saga Scream, generó conmoción en Hollywood. Tenía 36 años y, mientras se espera el resultado de la autopsia, en las últimas horas comenzaron a conocerse detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Panettiere fue encontrada inconsciente el domingo por un amigo en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, según informó el medio estadounidense TMZ en base a fuentes policiales. Esa persona llamó al 911 a las 13.51 y alertó a los servicios de emergencia de que la actriz no respondía y se encontraba en paro cardíaco.

La Policía y los servicios médicos llegaron poco después al lugar. Los paramédicos comenzaron las maniobras de reanimación e intentaron aplicarle soporte vital cardíaco avanzado, un procedimiento que, además de las compresiones torácicas, puede incluir medicamentos, asistencia respiratoria y monitoreo del ritmo cardíaco.

Los esfuerzos no tuvieron resultado y Panettiere fue declarada muerta a las 14.32, unos 40 minutos después de la llamada al servicio de emergencias.

Por el momento, la causa de la muerte no fue determinada. La Policía de Greenville abrió una investigación, aunque aclaró que en una primera inspección no encontró indicios de delito y que las circunstancias del fallecimiento no parecían sospechosas. El forense del condado de Greenville realizará este lunes una autopsia para intentar determinar la causa y la manera de la muerte.

En las horas previas a conocerse estos nuevos detalles, TMZ había informado que Panettiere viajó el sábado desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur junto a Brian Hickerson, con quien mantuvo una relación intermitente durante varios años. Por ahora, no se confirmó si Hickerson era el amigo que realizó la llamada al 911.

Una fuente cercana a la actriz también aseguró al medio estadounidense que durante el último año Panettiere se había quejado de fuertes dolores de espalda y que se había realizado estudios médicos. No se informó si esos problemas tenían alguna relación con su muerte.

La actriz Hayden Panettiere. Foto: AFP.

Su familia confirmó el fallecimiento a través de un comunicado difundido por su representante. “Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden”, expresó su padre, Skip Panettiere, quien la definió como “una fuerza de la naturaleza” y pidió privacidad para atravesar el duelo.

La muerte se produjo apenas tres meses después de que la actriz publicara sus memorias, This Is Me: A Reckoning, donde repasó algunos de los momentos más difíciles de su vida. En el libro habló abiertamente sobre la depresión posparto, la adicción y la recuperación, el trauma, el abuso doméstico y la pérdida.

No era la primera vez que Panettiere hacía públicos esos problemas. En una entrevista con Good Morning America en 2022 había relatado su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto, que atravesó después del nacimiento de su hija, Kaya Klitschko, en 2014.

La actriz también había sufrido una dura pérdida familiar en febrero de 2023, cuando su hermano menor, Jansen Panettiere, murió repentinamente a los 28 años. Su familia informó entonces que el fallecimiento se produjo a causa de una cardiomegalia —un agrandamiento del corazón— y complicaciones en la válvula aórtica.

Panettiere había comenzado a trabajar frente a las cámaras cuando era niña y alcanzó fama internacional como Claire Bennet en Heroes. Más tarde interpretó durante seis temporadas a Juliette Barnes en Nashville, papel que le valió dos nominaciones a los Globos de Oro. También participó de películas como Duelo de Titanes, Educando a Helen, Sueños sobre hielo y Scream 4.

