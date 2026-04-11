La secuela de uno de los grandes éxitos televisivos llega a Disney+ y su mundo aún es aterrador y premonitorio

Con información de The New York Times

Bienvenidos de nuevo a Gilead. La saga distópica de Margaret Atwood, que comenzó con su novela de 1985 El cuento de la criada, continúa ahora con una nueva adaptación de Los testamentos. El cuento de la criada ha sido considerada una de las sátiras políticas más inquietantes del siglo XX; su versión televisiva se extendió durante seis temporadas y ganó 15 premios Emmy, incluido el de mejor drama, el premio mayor.

Los testamentos está basada en la novela de Atwood ganadora del Premio Booker, que fue publicada 34 años después de El cuento de la criada, durante la exitosa emisión televisiva de esa serie.

Esta adaptación fue desarrollada por Bruce Miller, quien también llevó a la pantalla El cuento de la criada. La nueva serie mantiene el tono tenso y centrado en los personajes de la anterior, al tiempo que introduce a una nueva generación de habitantes de Gilead -liderados por Agnes, interpretada por Chase Infiniti, la revelación de Una batalla tras otra- y recupera figuras conocidas como la sádica tía Lydia, encarnada por Ann Dowd.

La serie se estrenó en Disney+, el jueves pasado.

El cuento de la criada imagina un Estados Unidos de un futuro cercano transformados en Gilead, una dictadura teocrática de corte nacional-cristiano que toma el poder en medio de una crisis de fertilidad y reorganiza la sociedad bajo reglas rígidas y patriarcales. Las mujeres son despojadas de sus derechos, y aquellas capaces de tener hijos son obligadas a servir como “criadas” reproductivas en hogares de la élite.

Retomando cuatro años después, Los testamentos sigue la maduración de Agnes, la hija adolescente secuestrada de June (Elizabeth Moss) y Luke (O-T Fagbenle), que ha sido criada en Gilead. En la Escuela de la Tía Lydia para niñas prepubescentes y en su hogar claustrofóbico, Agnes navega la vida como hija de un comandante, viviendo bajo una vigilancia asfixiante.

Agnes está rodeada de adolescentes conocidas como “Plums”, todas vestidas con vibrantes vestidos púrpura, que se están entrenando para convertirse en las esposas de hombres mayores. Daisy (Lucy Halliday), criada en Toronto, es reclutada por June para infiltrarse en Gilead. La relación entre las dos chicas hace aflorar la ambivalencia de Agnes respecto a su estatus y su destino, y con el tiempo, las curiosidades e ideologías que cultivan junto con el resto de la hermandad se convierten en su salvación y en una amenaza latente para Gilead.

“Estas chicas están en la cima de la sociedad de Gilead y en un mundo construido para parecer hermoso para ellas. Y aun así es un infierno”, dijo Miller. “Se les enseña a ser optimistas y a mirar hacia el futuro. En El cuento de la criada, uno rezaba por que alguien que había sido traumatizado simplemente lograra escapar. Aquí, creo que uno reza para que estas chicas se aferren a su condición de chicas, a sus amistades, a todas las cosas que fueron entrenadas a no hacer. Han construido una vida muy buena aquí. Y cuando esa vida empiece a serles arrebatada, no la van a soltar.”

Cuando El cuento de la criada llegó a la televisión en 2017, comenzó como una adaptación bastante fiel. Sin embargo, tras su primera temporada, la serie amplió el relato más allá del final ambiguo de la novela. Offred recupera su nombre anterior, June Osborne, y se convierte en una figura central de la resistencia conocida como Mayday.

La serie también complejiza personajes que en el libro aparecían más unidimensionales. Serena Joy -esposa de un alto comandante y ex predicadora televisiva- y la tía Lydia dejan de ser meramente antagonistas para adquirir profundidad psicológica. La narrativa televisiva expande además el foco hacia el funcionamiento político de Gilead, los esfuerzos por desmantelarlo y lo que ocurre más allá de sus fronteras.

Publicado en 2019, Los testamentos regresa a Gilead 15 años después del final de El cuento de la criada. La historia se cuenta desde tres perspectivas femeninas. Agnes (llamada Hannah en la serie), la hija mayor de Offred, fue separada de su madre siendo niña y criada por una familia del régimen; ahora adolescente, vive protegida y ajena a los horrores exteriores. Nicole, la hija menor, fue sacada clandestinamente de Gilead y crece en Canadá bajo otra identidad. Y finalmente está la tía Lydia, que revela una dimensión más estratégica, consciente y moralmente ambigua que la mostrada anteriormente.

Las tres historias construyen un relato de formación en condiciones extremas, combinado con elementos de thriller político (incluida la presencia de un infiltrado dentro de Gilead).

La novela pone menos énfasis en la violencia explícita y más en cómo los individuos reaccionan ante la opresión cotidiana.

Atwood sugiere que los crímenes del régimen no necesitan subrayarse: su peso habla por sí mismo, al igual que su inquietante resonancia con el presente.

La serie retoma la historia algunos años después del final televisivo de El cuento de la criada, que ya había superado la cronología del libro original. Si aquella primera etapa se centraba en la supervivencia dentro de un sistema cerrado, Los testamentos se orienta hacia el despertar.

Con su enfoque en las posibilidades y vulnerabilidades de las adolescentes, Los testamentos se siente tan actual y premonitoria como siempre. Y eso la hace inquietante y a la vez seductora.

