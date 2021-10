"El juego del calamar": ¿cuánto es, en dólares, el premio final de la serie de Netflix?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde su estreno, la serie El juego del calamar (Squid Game en inglés) se ha convertido en el último fenómeno de Netflix.

Líder de audiencia en todos los mercados, el uruguayo incluido, la ficción surcoreana cuenta la historia de cientos de personas con problemas financieros, que son reclutadas para participar de un macabro juego. ¿El objetivo? Pueden ganarse un premio millonario que solucionaría sus problemas. ¿La clave? Que pasar de prueba, con vida, es muy difícil.

El éxito de El juego del calamar ha despertado un montón de curiosidades e interrogantes entre la audiencia global. Una de las principales dudas es a cuánto asciende el famoso premio que está en disputa en la serie.



En total, El juego del calamar le ofrece 45,600 millones de wones —la moneda oficial de Corea del Sur— al ganador.

¿Cuánto es, en dólares, esa cifra que suena tan contundente? La conversión es clara: prácticamente 38 millones y medio de dólares.



Por si le picó la curiosidad, en caso de que El juego del calamar ocurriera en territorio nacional y ofreciera el mismo monto, el premio final sería de 1.653.664.610 pesos uruguayos.



Estrenada el 17 de setiembre, la serie cuenta con nueve episodios que han conquistado audiencias de lo más diversas. De momento, no se ha confirmado si habrá temporada 2, y su creador Hwang Dong-hyuk dijo a Variety: "No tengo planes bien desarrollados para El juego del calamar 2. Es bastante agotador pensar en ello. Pero si lo hiciera, seguro que no lo haría solo. Consideraría usar un equipo de escritores y querría varios directores".