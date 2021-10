"El juego del calamar": Netflix alertó sobre una escena que podría ser perjudicial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 17 de septiembre, Netflix estrenó la serie "El juego del calamar" y rápidamente se posicionó entre lo más visto en la plataforma, tanto en Uruguay como en el resto del mundo. Esto llevo a que mucho se hablara sobre ella y sus particularidades, como por ejemplo una advertencia que sorprendió a las personas que llegaron al cuarto capítulo.

"Algunas escenas tienen efectos estroboscópicos que pueden afectar a espectadores fotosensibles", se puede leer en un cartel que aparece en la parte superior de la pantalla tanto al inicio como en uno de los momentos más memorables de la serie dirigida por Hwang Dong-hyuk.



Pero ¿qué es el efecto estroboscópico? Se trata de un efecto óptico que se produce al iluminar mediante breves destellos de luz un objeto que se mueve de forma rápida y periódica. De esta manera, al ojo humano le parece ver un cuerpo que gira como detenido.



El mensaje aparece en el cuarto capítulo de la serie, cuando Seong Gi-hun, interpretado por Lee Jung-jae, junto a otros personajes, advierten una pelea nocturna ocasionada por la pandilla de Jang Deok-su. El líder de los organizadores de la contienda ordena que se prendan y se apaguen las luces, lo que crea la ilusión mencionada y una gran atmósfera de tensión.

Según explicó Infosalus, este efecto puede incrementar el riesgo de sufrir epilepsia en usuarios fotosensibles con predisposición, por este motivo las autoridades exigen que se advierta su uso en películas, series o shows. Los ataques pueden producirse por estímulos visuales que forman patrones en el tiempo y el espacio, tales como las luces intermitentes o patrones móviles regulares.



Esta no es la primera vez que Netflix lanza este mensaje de alerta: ya lo había hecho antes del estreno de la tercera temporada de Stranger Things. Más precisamente, en las escenas de los niños y el shopping, así como algunas otras donde aparecen luces parpadeando dentro de la estación de investigación científica.



En esa oportunidad, la leyenda generó un debate en Reddit y una usuaria señaló: "Sufro de migraña, y realmente no quiero lidiar con un dolor debilitante por un programa de televisión".

En "El juego del calamar" 456 participantes con complicaciones económicas compiten en un misterioso y mortífero concurso de supervivencia compuesto de varias rondas de juegos infantiles. ¿La meta? Ganar 45.600 millones de wones y salir de la miseria.



La ficción es una mezcla explosiva de suspenso, acción y crítica social. De acuerdo con lo que cuenta el medio de entretenimientos español Spoiler Bolavip, su guión cuenta con influencias de diferentes mangas japoneses como Alice in Borderland, As the Gods Will o Battle Royale. En estas historias existen personajes desesperados que son capaces de todo con tal de ganar dinero.



En este caso, el autor le agregó a su obra el ingrediente de los juegos infantiles. De hecho, el nombre de la serie hace alusión a un entretenimiento para niños que consiste en formar la imagen de ese animal marino con formas geométricas. “Es algo que solía jugar de niño en la escuela o en las calles del barrio”, reveló Dong-Hyuk.