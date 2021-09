¿Qué pasa cuando se llama al teléfono que aparece en la serie "El juego del calamar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La serie surcoreana El juego del calamar se convirtió en tendencia en todo el mundo desde su estreno en Netflix. Escrita y dirigida por Hwang Dong-hyuk, es una "alegoría de la sociedad moderna", según dijo el responsable.

Mezclando juegos tradicionales de su país con cómics y películas como Battle Royale o Los juegos del hambre, Dong-hyuk encontró el éxito.

La serie comienza cuando Gi-hun llama al número de teléfono que le dio un hombre en el metro, con la promesa de ganar mucho dinero. Sin nada que perder, marca y antes de lo que espera ya está dentro de un macabro juego.

Imagen de la serie "El juego del calamar". Foto: Difusión

El juego del calamar es el éxito del momento para la popular plataforma de streaming, y si bien es una ficción, algunos usuarios no pudieron resistirse a intentar llamar al número de teléfono en cuestión. ¿El problema? Que el número existe en la vida real.

Claro que no atiende una entidad misteriosa para invitar a participar de un proyecto siniestro, sino una persona común, quien está cansada de recibir cantidad de llamadas y mensajes en los últimos días.

Una mujer de apellido Kim es la propietaria de la línea, y según medios coreanos, ha recibido más de 4.000 llamadas de fanáticos de la serie, lo que le impide desarrollar su día de forma normal.

"Después de que se hizo popular El juego del calamar, el celular suena y me llegan mensajes de texto sin parar, las 24 horas del día, al punto que ya se me complica la vida diaria. Este es un número que he usado por 10 años, así que estoy sorprendida", dijo la mujer a medios locales.

Imagen de la serie "El juego del calamar". Foto: Difusión

Se informó que la producción de la serie le había recomendado cambiar de número, a lo que la mujer aseguró que el teléfono estaba vinculado a su trabajo y que ya llevaba muchos años con él. Le habrían ofrecido una compensación monetaria, pero tampoco habría aceptado.

El servicio de streaming se pronunció al respecto: "Netflix, así como Cyron Pictures, la productora de El juego del calamar, son conscientes del problema y están trabajando para resolverlo”.