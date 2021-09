Netflix: estas son las 10 series y películas más vistas en la historia de la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix dio a conocer, esta semana, la lista de las 10 series y películas más vistas en la historia de la plataforma, con dos criterios diferentes que ofrecen una mínima modificación en cada ranking.

El lunes, en la conferencia Recode’s Code realizada en Beverly Hills, el director del servicio de streaming, Ted Sarandon, dio a conocer cuáles son los contenidos originales más exitosos en términos de audiencia, con base en dos miradas bien distintas.

Por un lado, se distinguió en base a la mayor cantidad de visualizaciones o vistas que, para el caso de Netflix, son todas aquellas reproducciones que hayan alcanzado los dos minutos de duración. Y por otro, para contrarrestar esa lectura que suele ser bastante cuestionada, se elaboró un Top 10 a partir del tiempo total que se le dedicó a cada título. En ambos listados, se toman como referencia los primeros 28 días desde su estreno.

Así, la serie más vista de Netflix es Bridgerton, una ficción de época que prepara el lanzamiento de su segunda temporada y que fue producida por Shonda Rhimes. El título encabeza los dos rankings, que se completan de la siguiente manera según el caso.



Las series más vistas de Netflix según cantidad de reproducciones

Bridgerton: 82 millones de cuentas

Lupin (temporada 1): 76 millones

The Witcher: 76 millones

Sex/Life: 67 millones

Stranger Things (temporada 3): 67 millones

La casa de papel (temporada 4): 65 millones

Tiger King: 64 millones

Gambito de Dama: 62 millones

Sweet Tooth: 60 millones

Emily en París: 58 millones

Las series más vistas de Netflix por horas acumuladas de visualización:

Bridgerton: 625 millones de horas

La casa de papel (temporada 4): 619 millones de horas

Stranger Things (temporada 3): 582 millones de horas

The Witcher: 541 millones de horas

13 Reasons Why (temporada 2): 496 millones de horas

13 Reasons Why (temporada 1): 476 millones de horas

You (temporada 2): 457 millones de horas

Stranger Things (temporada 2): 427 millones de horas

La casa de papel (temporada 3): 426 millones de horas

Ginny & Georgia: 381 millones de horas

En el mundo de las películas, sin embargo, las dos perspectivas arrojan diferentes resultados. Mientras que Misión de rescate, la película de acción protagonizada por Chris Hemsworth, es la que suma más visualizaciones, Bird Box, el film de ciencia ficción con Sandra Bullock, se impone en cuanto a tiempo acumulado. La diferencia de duración entre una y otra, por si acaso, es mínima: una hora y 56 minutos contra dos horas y cuatro minutos.



Las películas más vistas de Netflix según cantidad de reproducciones:

Misión de rescate: 99 millones de cuentas

Bird Box: 89 millones

Spenser Confidential: 85 millones

6 Underground: 83 millones

Murder Mystery: 83 millones

La vieja guardia: 78 millones

Enola Holmes: 77 millones

Project Power: 75 millones

El ejército de los muertos: 75 millones

Paternidad: 74 millones

Las series más vistas de Netflix por horas acumuladas de visualización:

Birdbox: 282 millones de horas acumuladas

Misión de rescate: 231 millones

El irlandés: 215 millones

El stand de los besos 2: 209 millones

6 Underground: 205 millones

Spenser Confidential: 197 millones

Enola Holmes: 190 millones

El ejército de los muertos: 187 millones

La vieja guardia: 186 millones

Murder Mystery: 170 millones

Estos rankings implican modificaciones respecto al que se había dado a conocer, en cuanto a las películas, en julio de 2020.