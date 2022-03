"House of the Dragon" anunció su fecha de estreno: llegará en agosto a HBO y HBO Max

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una de las series más esperadas del año ya tiene fecha de estreno. Se trata de House of the Dragon, el spin off de Game of Thrones que hoy anunció que llegará a HBO Max el domingo 21 de agosto.

Así lo difundió el servicio de streaming, que con este anuncio presentó, además, nuevas imágenes de la serie derivada de uno de los mayores éxitos televisivos de la historia.

House of the Dragon será un drama de 10 episodios, en su temporada inicial, que llegará directo a la plataforma de streaming HBO Max, pero que también se podrá ver en televisión, a través del canal HBO. No se ha anunciado cómo será su lanzamiento, pero se espera que, como ocurrió con GOT, se presente un nuevo episodio por semana.

Está basado en la novela Fuego y sangre de George R. R. Martin y se ambienta unos 200 años antes de la acción narrada en Game of Thrones, para contar la historia de la casa Targaryen. Si en GOT conocimos a Daenerys y algunos de sus familiares, acá se aprovechará para ahondar en todo su árbol genealógico.

El elenco de House of the Dragon lo integran Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Sonoya Mizuno, Fabien Frankel y Rhys Ifans. Entre otras caras están Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes y Savannah Steyn.

George R. R. Martin atiende como cocreador y productor ejecutivo, mientras que en la creación y como showrunner están Ryan Condal (guionista de Rampage) y Miguel Sapochnik, este último responsable de algunos de los capítulos más icónicos de GOT, como "La batalla de los bastardos" y "Hardhome".

Mirá el teaser de House of the Dragon a continuación: